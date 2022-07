In Deutschland und der Schweiz sind die Heizölpreise zum Vortagesschluss gefallen und in Österreich leicht gestiegen. Mit einem durchschnittlichen Rückgang pro Liter von 0,5 Cent profitieren deutsche Heizölnutzer aktuell am meisten. In Norwegen werden ab heute die ersten drei Plattformen zur Öl- und Gasförderung bestreikt. Diese Streiks könnten sich bis Samstag ausweiten und bis zu 25 Prozent der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...