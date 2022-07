Nachfrage nach "grünen" Anlagen - die reconcept Gruppe verzeichnet nach eigenen Angaben ein "erfreuliches erstes Halbjahr 2022" bei ihren Investitionsprojekten. So hätten sich über die klimapositiven und "grünen" Kapitalanlagen der reconcept mehr als 750 Anleger mit einer Summe von 13,3 Mio. Euro beteiligt. Investiert wurde dabei vor allem in den inzwischen vollplatzierten Green Bond II, der mit 6,25 % p.a. verzinst wird, sowie jüngst in den Green Energy Asset Bond II (ISIN: DE000A3MQQJ0), einer Windpark-Projektanleihe. Diese mit 4,25% verzinste Anleihe ist mittlerweile zur Hälfte platziert, was einem Volumen von 4,5 Mio. Euro entspricht.

"Unser Geschäftsverlauf ist trotz des aktuell volatilen Finanzmarktumfeldes voll auf Kurs. Unsere Green Bonds entwickeln sich plangemäß und dies gilt natürlich auch für die Zinszahlungen an unsere nachhaltig ...

