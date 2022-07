Berlin (ots) -Die HypZert Fachgruppe Baumonitoring stellt ihr erstes, umfassendes Werk vor: "Baumonitoring - Allgemeine Leistungsbeschreibung, Definition und Methodik".In der Studie finden sowohl Auftraggeber in finanzierenden Banken, Gutachter/innen als auch extern beauftragte Baumonitorer alle wichtigen Informationen rund um die Durchführung eines Baumonitorings und die aus der Finanzierung von Projektentwicklungen entstehenden Risiken. Die Autoren gehen auf die für Kreditinstitute aktuellen regulatorischen Rahmenbedingungen ein und erläutern typische Leistungen im Rahmen eines Baumonitorings. Besonderes Augenmerk gilt dabei den verschiedenen potentiellen Risikobereichen wie beispielsweise Termine, Organisation und Budget."Das Know-how von Immobiliengutachterinnen und -gutachtern ist zunehmend auch in der Finanzierung und Begleitung von Bauprojekten gefragt. Ein entsprechendes Baumonitoring ist dabei ein elementares Mittel zur regelmäßigen Risikoeinschätzung", erläutert Nina Babic, stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der HypZert GmbH und Mitglied des Vorstands der Aareal Bank. "Mit der Studie erhalten auch mit einem Baumonitoring beauftragte Fachleute einen guten Einblick in die Denkweise der Kreditinstitute und können so besser auf die Ansprüche der Auftraggeber eingehen und risikogerechte Berichte erstatten."Mit vielen hilfreichen Details, einer Beispielcheckliste und einem Fragenkatalog will die Fachgruppe finanzierenden Instituten helfen, den richtigen Umfang für ein angemessenes Baumonitoring zu erkennen, einen entsprechenden Auftrag zu formulieren und die möglichen Risiken bei Projektentwicklungen im Auge zu behalten bzw. zu minimieren.Die aktuelle, umfangreiche Studie wurde auf der HypZert Jahrestagung erstmals vorgestellt, ist für HypZert Gutachter/innen kostenfrei verfügbar und kann auch von Dritten über den HypZert Shop unter www.hypzert.de bezogen werden.Über die HypZertDie HypZert GmbH ist die führende Zertifizierungsstelle für Immobiliengutachter/innen. Sie ist eine Gesellschaft der Spitzenverbände der deutschen Finanzwirtschaft und zertifiziert seit 1996 Immobiliengutachter/innen nach Kriterien der ISO/IEC 17024.Das Fachwissen von Gutachter/innen für Spezialthemen bündelt HypZert in elf Fachgruppen. Die Fachgruppe Baumonitoring wurde 2020 gegründet und beschäftigt sich mit Fragestellungen rund um das Thema Baumonitoring für Projektentwicklungen in der Immobilienfinanzierung.Pressekontakt:Reiner LuxHypZert GmbHT +49 30 206 229 0E lux@hypzert.deOriginal-Content von: HypZert GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55116/5265223