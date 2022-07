Jeder spürt die Auswirkungen der Turbulenzen auf dem Öl- und Gas-Markt. Sowohl Verbraucher als auch Unternehmen ächzen unter der Last. Und Besserung ist nicht in Sicht. Jetzt gibt es sogar neue Schreckensprognosen von bis zu 380 Dollar für ein Barrel Öl. Wie kann es dazu kommen? Von Marian Kopocz. Die Analysten der US-Großbank JP Morgan Chase & Co. warnen in einem Brief an ihre Kunden vor einem "stratosphärischen" Öl-Preis von 380 Dollar. Dieses ...

