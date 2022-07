Eher zurückhaltend nutzt Guillemot für gewöhnlich die Möglichkeiten der Investor Relations-Klaviatur. Selbst starke Zahlen oder gar Prognoseanhebungen versteckt der Anbieter von Gaming-Zubehör für Rennspiele und Flugsimulatoren (Handelsmarke Thrustmaster) sowie Musik-Equipment (Handelsmarke Hercules) gern im hinteren Teil seiner Kapitalmarktpräsentationen. Deutlich mehr Gewicht haben Updates zu den einzelnen Produkten. Insofern ist es beinahe schon bemerkenswert, dass die ... The post Aktuell zu Ihren Aktien: Guillemot, SGT German Private Equity appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...