Auch im schwierigen Marktumfeld soll die Erfolgsgeschichte des DC Value Global Balanced fortgeschrieben werden.Anleger rund um den Globus haben gegenwärtig kein leichtes Spiel: Nervöse Aktien- und Rentenmärkte, negative Realzinsen, weltweit steigende Staatsschulden, schwächelnde Währungen und geopolitische Spannungen erschweren den Vermögensaufbau. Angesichts aktueller Inflationsraten von 8,6 Prozent in den USA - übrigens die höchsten seit über 40 Jahren - und 8,1 Prozent im Euro-Raum haben manche Investoren ihre Zielvorgaben komplett eingedampft. Bei all den Nackenschlägen wird allerdings leicht übersehen, dass sich in jeder Krise auch Chancen bieten.

Den vollständigen Artikel lesen ...