FRANKFURT (Dow Jones)--Delivery Hero wird nach Abschluss der Transaktion 94 Prozent auf unverwässerter Basis an der spanischen Lieferapp Glovo halten. Wie die Berliner Lieferplattform am Montagabend mitteilte, seien alle Maßnahmen für den Abschluss der Transaktion ergriffen worden. Es stünden noch die Erhöhung des Aktienkapitals von Delivery Hero sowie die anschließende Zulassung der Aktien zum Handel aus.

Damit ist der Konzern im Zeitplan. Delivery-Hero-CFO Emmanuel Thomassin hatte Ende April Dow Jones Newswires in einem Interview gesagt, der Abschluss sei Anfang Juli zu erwarten. Offen ist noch der Kaufpreis, der vom Aktienkurs zum Zeitpunkt des Closings abhängt und nach früheren Unternehmensangaben theoretisch in einer Spanne von 780 Millionen Euro bis zu 1,16 Milliarden Euro liegen kann. Die Glovo-Aktionäre lassen sich die Transaktion in Delivery-Hero-Aktien bezahlen. Glovo, ein Lieferdienst über eine Auslieferungs-App, wird in der Transaktion mit 2,3 Milliarden Euro bewertet.

Zusammen sind der MDAX-Konzern und Glovo laut Mitteilung in 74 Ländern aktiv.

Delivery Hero setzt derzeit auf Wachstum, will aber inklusive Glovo 2023 auf Konzernebene beim bereinigten EBITDA die Gewinnschwelle erreichen. Detailliertere Informationen über Glovos Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2022 will der Konzern in den kommenden Wochen nach dem formellen Abschluss der Transaktion bekannt geben.

July 05, 2022 04:43 ET (08:43 GMT)

