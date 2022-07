Rheinmetall Aktie letzte Woche noch Rekordhoch, dann - nachrichtenlos - insbesondere Freitag stark verkauft, heute wieder kräfitg runter - nicht mal nachrichtenlos. Vielmehr gab's einen Auftrag. Dazu später mehr, Im Moment scheint die Charttechnik plus nervöse Börsenstimmung bestimmend. Mehrfach scheiterte die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009) in letzter Zeit in den Kursregionen "über 225,00 EUR, als ob die Anleger in einen Käuferstreik treten würden. Charttechniker würden wohl von Widerständen reden. Man darf jedoch nicht vergessen, das Rheinmetall in den letzten 12 Monaten über ...

