Chinas E-Autohersteller BYD am Vormarsch

BYD wird Chinas größter E-Autohersteller und lässt sogar Tesla weit hinter sich. Außerdem: In der heutigen Ausgabe des Daily Trading-Newsletters nimmt Jörg Scherer, technischer Analyst der HSBC, den DAX© und weitere Basiswerte unter die Lupe.



Der in China ansässige E-Autohersteller BYD ist vermehrt auf internationalen Straßen zu sehen. Mit Fokus auf das Mittelklassesegment findet der Hersteller großen Anklang am Heimatmarkt sowie auf globaler Ebene. Innerhalb des E-Auto Segments ist BYD sogar Chinas Marktführer, mit mehr als 500.000 ausgelieferten Autos im Zeitraum von Januar bis Mai 2022. Im Vergleich, Tesla hat im selben Zeitraum 215.000 Autos für den chinesischen Markt ausgeliefert. Während einige Autohersteller aus Konjunkturgründen vermehrt Rückgänge zu verbuchen haben, ist BYD auf schnellerem Vormarsch. Darüber hinaus setzt der Konzern mit Elektrobussen auf ein noch nicht zur Gänze erschlossenes Produktsegment. Mit der strategischen Entscheidung die Batterien selbst herzustellen, ermöglicht es dem Konzern den größten Kostenpunkt eines Autos in der Kostenstruktur niedrig zu halten.





Mit einem zweistelligen Kursminus war der Juni 2022 für die deutschen Standardwerte tatsächlich der schlechteste Juni der Börsengeschichte. Wie die Lage an den Finanzmärkten aus technischer Sicht aussieht, diskutiert Jörg Scherer, technischer Analyst der HSBC, in der heutigen Ausgabe des Daily Trading-Newsletters. Interessierte können sich für ein kostenloses Abonnement der täglich aktuellen Chartanalyse anmelden und sich auf eine fundierte technische Analyse verschiedener Werte freuen.

Quelle: HSBC





