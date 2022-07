Taipei (ots/PRNewswire) -GIGABYTEs 600er-Serie (https://www.aorus.com/motherboards/intel-z690-series) Motherboards haben sich seit ihrer Markteinführung im vergangenen Oktober einen Namen gemacht. Angeführt von dem Flaggschiff Z690 AORUS XTREME (https://www.gigabyte.com/Motherboard/Z690-AORUS-XTREME-rev-10kf) wurden insgesamt drei High-End-Gaming-Motherboards mit dem iF Design Award ausgezeichnet, gefolgt von zwei Z690 AERO creator-Motherboards, die mit dem Red Dot Design Award geehrt wurden. Die GIGABYTE 600er-Serie, von den Enthusiasten-Modellen bis hin zu den preisgünstigen Varianten, wurde mit über hundert Medienempfehlungen weltweit hoch gelobt. Jetzt, wo die Grafikkarten wieder auf dem Markt sind, sind viele begierig darauf, sich einen neuen PC zuzulegen. Mainstream-Motherboards wie die AORUS ELITE-Serie sind mittlerweile die erste Wahl für alle, die ihren PC aufrüsten möchten.Es hat sich gezeigt, dass die meisten Spieler Wert auf hohe und stabile Bildwiederholraten legen, aber ein Motherboard, das sowohl bei der Stromversorgung als auch beim thermischen Design zu wünschen übrig lässt, würde entweder zu Throttling oder Überhitzung führen und damit die Gesamtleistung des Systems beeinträchtigen. Die AORUS ELITE-Motherboards verfügen über das klassenbeste 14-Phasen-Stromversorgungsdesign sowie über den klassenbesten Vollmetallkühlkörper. Auch die B660M AORUS ELITE (https://www.aorus.com/motherboards/B660M-AORUS-ELITE-DDR4-rev-10/Key-Features), das Einstiegsmodell der Familie, ist in der Lage, den Stresstest in Verbindung mit dem leistungsstärksten Core i9-12900K-Prozessor zu bestehen, ohne zu drosseln oder zu überhitzen. Für Gamer, die an Übertaktung interessiert sind und keine Erfahrung haben, kann das fortschrittlichere Z690M AORUS ELITE den Core i9-12900K-Prozessor mit der eingebauten One-Click-Übertaktungsfunktion problemlos auf über 5 GHz bringen. Die Z690M AORUS ELITE (https://www.aorus.com/motherboards/Z690M-AORUS-ELITE-DDR4-rev-10/Key-Features) unterstützt außerdem die klassenbeste DDR4-Übertaktungskompatibilität mit bis zu XMP 5333MH, so dass Gamer ihre vorhandenen DDR4-DIMMs verwenden und gleichzeitig ihre Leistung maximieren können.Der kommende DisplayPort 2.0 wird die Bildwiederholfrequenz bei 4K-Auflösung sogar auf 240 Hz erhöhen und damit zum Standard der nächsten Generation für Spiele werden. Die B660M AORUS ELITE (https://www.aorus.com/motherboards/B660M-AORUS-ELITE-DDR4-rev-10/Key-Features) mit einem Core-i9-Prozessor und einer RTX 3060 Ti-Grafikkarte kann laut internen Tests bei Fortnite 240 Bilder pro Sekunde in FHD-Auflösung erreichen. Die Z690 AORUS ELITE (https://www.aorus.com/motherboards/Z690M-AORUS-ELITE-DDR4-rev-10/Key-Features) mit Core-i9-Prozessor und RTX 3070 Ti erreicht sogar mühelos 240 fps bei QHD-Auflösung. Die AORUS ELITE-Motherboards liefern nicht nur einen sofortigen Leistungsschub, sondern bieten auch Erweiterungsmöglichkeiten für zukünftige Upgrades.Weitere Informationen zu den Motherboards der AORUS 600 ELITE-Serie finden Sie unter https://bit.ly/AORUS-INTEL-600-ELITEFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1849173/AORUS_ELITE_go_to_motherboard_upgrade.jpgPressekontakt:Catherine Tsai,catherine.tsai@gigabyte.comOriginal-Content von: GIGABYTE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151871/5265315