Die BASF-Aktie fällt heute um rund 2,5% in den Keller auf ein neues Jahrestief - in den vergangenen sechs Monaten haben BASF-Aktionäre rund 37% an Wert verloren. Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF von 88 auf 82 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Gewinne des Chemiekonzerns BASF könnten erheblich unter geringeren Gasliefermengen...

