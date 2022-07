Das Immobilienportal immowelt sieht für das zweite Quartal eine sinkende Nachfrage nach Wohnimmobilien und eine erste Preisstagnation in Deutschlands größten Städten. Im Quartalsbericht wurden auf immowelt.de angebotene Bestandswohnungen mit einer Größe von 75 Quadratmetern, drei Zimmern, gelegen in der ersten Etage und erbaut in den 1990er-Jahren im zweiten Quartal 2022 mit dem Vorquartal verglichen. Nachfrage und Angebot wurden anhand eines Vorjahresvergleichs analysiert. Weniger Anfragen auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...