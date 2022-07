DJ PTA-News: Wealth Minerals Ltd.: Wealth Minerals schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

Vancouver, BC (pta012/05.07.2022/11:19) - Wealth Minerals schließt strategische Kapitalerhöhung erfolgreich ab

Vancouver, British Columbia (Kanada), 5.Juli 2022. Wealth Minerals Ltd., Vancouver, meldet die erfolgreiche Platzierung der am 7. Juni angekündigten Kapitalerhöhung. Das Unternehmen hat zusätzliche 12.150.000 Einheiten mit einem Gesamtkapitalzufluss von 3.037.500 Kanadischen Dollar begeben. Jede dieser Einheiten umfasst eine Stammaktie zu USD0.25 und eine Kaufoption für eine halbe Stammaktie. Jede volle Option berechtigt den Besitzer dazu, eine zusätzliche Aktie des Unternehmens für die Dauer von zwei Jahren ab dem Datum der Emission für USD0.40 zu erwerben. Das Lithium-Minenunternehmen mit Sitz in Vancoucer ist an folgenden Börsen notiert: TSXV in Toronto (Kürzel: WML), der OTCQB in New York City (WMLLF), der SSE (Shanghai Stock Excange/WMLCL) und der Frankfurter Börse (EJZN).

Hendrik Van Alphen, CEO von Wealth Minerals, erklärt: "Dies ist eine durchaus strategische Kapitalerhöhung, und zwar aufgrund der Beteiligung unseres Beiratsmitglieds Jürgen M. Geissinger und der Zeichnung von Silvercorp Metals Inc. (TSX: SVM), einem international führenden Bergbauunternehmen, in Höhe von USD2 Mio. Wir danken diesen beiden Zeichnern für Ihre Beteiligung an der Kapitalerhöhung und freuen uns darauf, Ihren Investments in das Unternehmen weiteren Wert zu verleihen."

Alle im Zusammenhang mit der Kapitalmaßnahme ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer viermonatigen Halteperiode, während derer die Papiere nicht gehandelt werden können. Der Nettokapitalzufluss wird für allgemeine Unternehmensaktivitäten verwendet.

Über Wealth Minerals Ltd.

Wealth Minerals ist ein Rohstoffunternehmen mit Aktivitäten in Kanada und Chile. Hauptgeschäftsfelder des Unternehmens sind der Erwerb und die Entwicklung von Lithium-Projekten in Südamerika. Das Unternehmen entwickelt chancenreiche Projekte auf dem Gebiet der Batteriemetalle, wo es branchenführend ist in der Projektauswahl und -bewertung. Die Dynamik des Lithiummarktes und ein gestiegener Preis sind Resultat struktureller Umbrüche in der Industrie mit langfristig steigender Nachfrage nach Lithium. Wealth Minerals ist strategisch positioniert, von dem künftigen Nachfrageüberhang nachhaltig zu profitieren.

Weitere Informationen:

www.wealthminerals.com ( http://www.wealthminerals.com/ ).

Regulatorische Informationen Kanada:

www.sedar.com ( http://www.sedar.com/ ).

P ressekontakt Deutschland:

Dr. Walter Glogauer

Glogauer & Company Communications

Tel.: +491716145494

w.glogauer@glogauer.de

www.glogauer.de ( http://www.glogauer.de/ )

Aussender: Wealth Minerals Ltd. Adresse: 2710 - 200 Granville Street, V6C 1S4 Vancouver, BC Land: Kanada Ansprechpartner: Dr. Walter Glogauer Tel.: +49 171 6145494 E-Mail: w.glogauer@glogauer.de Website: www.wealthminerals.com

