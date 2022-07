Mainz (ots) -Achtung. Bitte geänderten Programmhinweis beachten!Donnerstag, 7. Juli 2022, 00.45 UhrFilmgorillasDas Film- und Serienmagazinmit Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke und Daniel Schröckert"Thor: Love and Thunder" besprechen Anne Wernicke und Daniel Schröckert diese Woche. Auch, weil der vierte Teil des Franchises eine fulminante neue Schurken-Figur zu bieten hat.Danach tauchen Steven Gätjen und Silke Schröckert ins "Sissi-Universum" ein. Anlass ist der neue Kinofilm "Corsage", in dem Vicky Krieps die Kaiserin spielt. Ein Vergleich mit der berühmten "Sissi"-Trilogie und der neueren Streaming-Serie "Sisi" lohnt sich.Mit "Filmgorillas", dem Kino- und Serienmagazin mit eigenem YouTube-Kanal, erweitert das ZDF sein Angebot in der Filmberichterstattung - zuerst auf YouTube, dann im TV.Jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags um 16.00 Uhr laden die "Filmgorillas" neue Videos auf ihrem ZDF-YouTube-Kanal hoch. Die Highlights der "Filmgorillas"-YouTube-Woche werden donnerstags gegen 00.45 Uhr im gleichnamigen TV-Magazin zusammengefasst.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5265391