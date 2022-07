Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im zweiten Quartal 2022 brillierte der Schuldscheinmarkt mit einem Platzierungsvolumen von fast 11 Mrd. EUR in 47 Deals, so die Analysten der Helaba.Dies sei eine Steigerung von 4 Mrd. EUR gegenüber den bereits recht dynamischen ersten drei Monaten des Jahres gewesen. Nur in Q2 2008 sei jemals mehr emittiert worden, als sich Platzierungen am Bondmarkt in Folge der Finanzkrise schwierig gestaltet hätten. Auch bei der Anzahl habe der Markt deutlich über dem langfristigen Quartalsmittel von 28 Transaktionen gelegen. Die Deals seien im Durchschnitt größer als noch 2021 gewesen. ...

