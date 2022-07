NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Air Liquide von 185 auf 156 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Counihan nahm in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum zweiten Quartal kleinere Anpassungen seiner Schätzungen vor. Das Kursziel berücksichtigt auch die jüngst ausgegebenen Bonusaktien./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2022 / 04:30 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2022 / 04:30 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120073

