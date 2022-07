Fast seit Beginn seit Existenz scheint sich der Euro in der Krise zu befinden. Die Gemeinschäftswährung wird auch jetzt wieder auf die Probe gestellt. Denn Anfang Juli fällt der Euro auf den tiefsten Stand seit 20 Jahren. Was der Euro-Crash für uns bedeutet. Von Marian Kopocz. Am Morgen des 5. Juli 2022 ist der Euro gegenüber dem US-Dollar weiter gesunken. Für einen Euro bekommt man aktuell noch 1,03 US-Dollar - so wenig, wie zuletzt im Dezember ...

