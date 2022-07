Der Chart von SunMirror spricht mit 95 Prozent Kursrückgang seit Jahresbeginn ohnehin Bände. Nun muss das in der Schweiz ansässige Rohstoffunternehmen mit Xetra-Listing offiziell einräumen, dass die ursprünglich als sicher gewähnte Kapitalzusage von 70 Mio. Euro eines Investors nun doch nicht zustande kommt und damit auch die geplante Übernahme des finnischen Kobaltexplorers Latitude 66 Cobalt ... The post SunMirror: Lat66-Finanzierung geplatzt appeared first on Boersengefluester.

