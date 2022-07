(shareribs.com) Frankfurt / New York 05.07.2022 - Biotech-Aktien zeigen sich am Dienstag durchwachsen und folgen damit der Entwicklung an den breiteren Aktienmärkten. Im deutschen Handel geht es für Papiere von BB Biotech und Biontech nach oben. Der DAX verliert am Mittwoch 1,0 Prozent auf 12.650 Punkte, belastet von MTU Aero Engines, Zalando und Heidelberg Cement. Für Papiere von Sartorius, Henkel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...