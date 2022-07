NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla von 395 auf 385 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Fahrzeugauslieferungen im zweiten Quartal seien deutlich unter jenen im ersten Jahresviertel geblieben, schrieb Analyst Ryan Brinkman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Deshalb habe er seine Quartals- und Jahresprognosen für den Elektroautobauer reduziert./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2022 / 04:25 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2022 / 04:51 / EDT





ISIN: US88160R1014

