Innovaderm, ein führendes Auftragsforschungsinstitut (CRO) in der Dermatologie, hat seine Biometriefähigkeiten durch die Übernahme von Excelsus Statistics erweitert. Excelsus Statistics ist ein in Montreal ansässiges Unternehmen mit Spezialisierung auf biostatistischen Dienstleistungen und SAS-Programmierung, das über herausragendes Know-how im Bereich adaptives Studiendesign und bei Aktivitäten in einer Vielzahl von Therapiebereichen verfügt.

"Wir freuen uns über die Verstärkung unseres Biometrie-Teams durch neue Talente", so Dr. Robert Bissonnette, Gründer und CEO von Innovaderm. "Innovaderm genießt einen exzellenten Ruf in der klinischen dermatologischen Forschung und zieht engagierte Fachleute auf diesem Gebiet an. Mit unserer gemeinsamen Expertise können wir biometrische Dienstleistungen in verschiedenen therapeutischen Bereichen anbieten und die wachsenden Anforderungen unserer Kunden erfüllen."

Seit 2014 hat Excelsus Statistics an vielen von Innovaderm geleiteten Studien mitgewirkt. Durch die Integration der beiden Unternehmen können die bestehenden Kunden von Excelsus Statistics neben statistischen Dienstleistungen nun auch von umfassenden CRO-Dienstleistungen wie Datenmanagement profitieren.

"Ich bin sehr erfreut, denn die Kombination unserer Erfahrung mit Statistik und Studienmanagement mit dem internationalen Namen von Innovaderm ist eine Win-Win-Situation", kommentiert Diane Potvin, President bei Excelsus Statistics. "Dies ist eine herausragende Chance, um Ressourcen zu bündeln und die Forschung voranzutreiben."

Innovaderm ist eine Full-Service-CRO, die für ihr überragendes internes Datenmanagement und ihre biostatistischen Dienstleistungen bekannt ist. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Biometriedienstleistungen an, darunter die Entwicklung von Prüfplänen, die Erstellung von statistischen Analyseplänen, die statistische Programmierung, die Interpretation und Auswertung von Daten für klinische Prüfberichte und Veröffentlichungen sowie die statistische und strategische Beratung bei der Produktentwicklung.

Weitere Informationen über die Dienstleistungen von Innovaderm finden Sie auf unserer Website.

Innovaderm Research Inc.

Innovaderm Research Inc. ist eine weltweit tätige CRO mit dem Schwerpunkt therapeutische Dermatologie. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und kooperiert mit Biotechnologie- und Pharmaunternehmen beim kollaborativen Management von klinischen Studien in der frühen bis späten Phase. Sein Ziel besteht darin, innovative Forschungsinitiativen zu unterstützen und neue Therapien für Patienten mit Hautkrankheiten bereitzustellen.

