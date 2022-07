Energiekonzern Uniper mit dem Rücken zu Wand

Werbung



Der in Düsseldorf ansässige Energiekonzern Uniper steht weiterhin zunehmend unter Druck nachdem Gaslieferungen durch die Gaspipeline Nord-Stream 1 stark gedrosselt wurden. Das Wirtschaftsministerium arbeitet jedoch mit Hochdruck an Lösungen um die Lage zu entspannen, da der Konzern als zu groß angesehen wird um keine Kettenreaktion am Energiemarkt auszulösen. Durch die Änderung des Energiesicherungsgesetztes sollen nun direkte Beteiligungen des Staates an Energieunternehmen wie Uniper möglich gemacht werden. Außerdem sollen den Ampel-Plänen zufolge die höheren Gas-Kosten durch ein Umlageverfahren zukünftig auf alle Verbraucher aufgeteilt werden.





