DJ PTA-News: Syzygy AG: Dividendenerhöhung um 33 Prozent auf 0,20 Euro je Aktie auf der Hauptversammlung beschlossen - Versammlung folgt Empfehlung zur Wahl von Antje Neubauer in den Aufsichtsrat

Bad Homburg (pta027/05.07.2022/15:18) - * Hauptversammlung nimmt Dividendenvorschlag von 0,20 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie an * Versammlung folgt Empfehlung zur Wahl von Antje Neubauer in den Aufsichtsrat * Aktionär:innen stimmen allen weiteren Beschlussvorlagen zu und entlasten Vorstand und Aufsichtsrat

Die ordentliche Hauptversammlung der SYZYGY AG hat die vorgeschlagene Dividendenerhöhung um 33 Prozent auf 0,20 Euro je Aktie mit großer Zustimmung beschlossen. Im Vorjahr waren 0,15 Euro je Aktie ausgeschüttet worden. Die SYZYGY Aktie behauptet sich als stabiler und verlässlicher Wert mit einer Gesamtperformance von 14 Prozent in 2021. Die Dividendenrendite der SYZYGY-Aktie liegt bei 3,3 Prozent. Die Dividende kommt ab dem 8. Juli 2022 zur Auszahlung.

Antje Neubauer ist bereits seit September 2021 als gerichtlich bestelltes Mitglied im Aufsichtsrat der SYZYGY AG aktiv und wurde im Rahmen der heutigen Hauptversammlung als solches bestätigt.

Die Aktionär:innen der SYZYGY AG haben bei der heutigen Hauptversammlung sämtliche von Aufsichtsrat und Vorstand vorgelegten Beschlussvorlagen mit der dafür erforderlichen Zustimmung gebilligt. In weiteren Tagesordnungspunkten hat die diesjährige Hauptversammlung die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 entlastet.

"Die breite Zustimmung der Hauptversammlung hat uns gezeigt, dass die SYZYGY-Aktie ein attraktiver Wert ist. Entsprechend unserer guten Geschäftsentwicklung setzen wir unsere Ausschüttungspolitik mit einer stetig steigenden Dividende kontinuierlich fort. Die digitale Transformation hat sich im laufenden Geschäftsjahr weiter beschleunigt. Daraus schöpft die SYZYGY GROUP ihr dynamisches Wachstum", sagt Erwin Greiner, Finanzvorstand (CFO) der SYZYGY GROUP.

Die positive Entwicklung der deutschen und internationalen Gesellschaften setzt sich im Geschäftsjahr 2022 fort. Im ersten Quartal 2022 (Januar bis März) hat die Gruppe Umsatzerlöse von EUR 17 Mio. erzielt, eine Steigerung von 13 Prozent im Vergleich zur Vorjahresperiode.

Ausblick

Die SYZYGY GROUP erwartet im laufenden Geschäftsjahr 2022 ein Umsatzwachstum von rund 10 Prozent sowie eine EBIT-Marge von 10 Prozent vor Sondereffekten.

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung werden unter www.syzygy-group.net/investors/ hauptversammlungveröffentlicht.

Finanzkalender 2022 ( https://www.syzygy-group.net/finanzkalender/ )

29. Juli 2022: Halbjahresbericht 2022

28. Oktober 2022: Zwischenbericht Q3 2022

Aussender: Syzygy AG

ISIN(s): DE0005104806 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

