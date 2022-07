HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Telefonica Deutschland auf "Sell" mit einem Kursziel von 2,10 Euro belassen. In der deutschen Mobilfunkbranche seien die Wettbewerbsbedingungen schwieriger geworden, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. In den kommenden beiden Jahren könnte sich das Wachstum in Richtung der Nulllienie abschwächen. Der Erfolg von O2 in Städten könne unterdessen eine Reaktion von Vodafone provozieren./mf/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2022 / 16:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1J5RX9

