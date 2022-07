Die Analysten von GBC haben mit Jonas Liegl, Manager des Lupus Alpha Micro Champions Fonds, über die Anlagestrategie, die Ziele und die Einschätzung für das Marktumfeld gesprochen. GBC: Bitte um eine Kurzerläuterung der Strategie und was ist in Ihren Augen der USP, der diese Strategie von den anderen Fonds unterscheidet? Jonas Liegl: Micro Champions sind die kleinsten der börsennotierten Unternehmen. Sie bieten frühen Zugang zu Unternehmen in einer frühen Wachstumsphase, werden aber in der Öffentlichkeit neben Large, Mid und Small Caps kaum wahrgenommen. Als Spezialist für europäische Nebenwerte ...

