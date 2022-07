Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Goldbestand der börsengehandelten Inhaberschuldverschreibung Xetra-Gold (ISIN DE000A0S9GB0/ WKN A0S9GB) ist zum 30. Juni auf 242 Tonnen angestiegen, so die Deutsche Börse AG.Zum Jahreswechsel seien es noch 237 Tonnen Gold gewesen, das entspreche einem Plus von 5 Tonnen seit Jahresbeginn. Xetra-Gold sei damit das führende physisch hinterlegte Gold-Wertpapier in Europa. ...

