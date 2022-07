Wien (www.fondscheck.de) - Der frühere Chefanlagestratege der Commerzbank, Chris-Oliver Schickentanz, wechselt zur Capitell Vermögens-Management, so die Experten von "FONDS professionell".Dies habe der Frankfurter Vermögensverwalter mitgeteilt. Schickentanz solle dort die Investmentstrategie verantworten und das Portfoliomanagement leiten. Der Kapitalmarktprofi trete die neue Stelle am 1. Oktober an. Er habe seit 2011 bei der Commerzbank die Anlagestrategie verantwortet. Im Frühjahr habe Schickentanz das Geldhaus verlassen. Seinen Posten habe Thorsten Weinelt übernommen. ...

