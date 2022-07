Vaduz (ots) -Aufgrund der steigenden Covid-19-Fallzahlen empfehlen die Eidgenössische Kommission für Impffragen (EKIF) und das schweizerische Bundesamt für Gesundheit (BAG) eine weitere Covid-19-Auffrischimpfung für Personen, die 80 Jahre oder älter sind. Dadurch soll der Impfschutz dieser Altersgruppe, die ein besonders hohes Risiko für eine schwere Erkrankung und Hospitalisierung aufweist, zumindest für eine kurze Zeit erhöht werden. Diese zweite Auffrischimpfung soll frühestens vier Monate nach der ersten Auffrischimpfung erfolgen.Aufgrund der momentanen epidemiologischen Situation in der Schweiz empfehlen EKIF und BAG weiterhin keine weitere Auffrischimpfung für alle anderen Personengruppen. Eine solche wäre in der jetzigen Situation nicht zielführend, da jüngere und immungesunde Personen durch die erste Auffrischimpfung gemäss aktueller Evidenz weiterhin vor schwerer Covid-19-Erkrankung geschützt sind.Die liechtensteinische Regierung schliesst sich dieser Empfehlung an und wird zeitnah darüber informieren, wie sich Personen in dieser Altersgruppe für die Impfung anmelden können und welche Zeitfenster für die Impfungen zur Verfügung stehen.Pressekontakt:Ministerium für Gesellschaft und KulturMartin Hasler, GeneralsekretärT +423 236 74 76Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100892150