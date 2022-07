Die Plattform bietet interoperable, grenzüberschreitende Konnektivität und Leistungsmanagement ohne Betreiberbeschränkungen

Verdane leitet Wachstums-Finanzierungsrunde mit Beteiligung von bestehenden Investoren: Maersk Growth, People Ventures und The Danish Growth Fund

Nach Bestätigung der Markttauglichkeit des Produkts soll die Investition dazu dienen, das Team von Onomondo zu verstärken und das Unternehmen weiter zu internationalisieren

Ziel der Finanzierung ist ein beschleunigtes Wachstum in Europa mit Plänen zur Verdreifachung des jährlich wiederkehrenden Umsatzes (ARR) in den Jahren 2022 und 2023

Seit geraumer Zeit versuchen anlagenintensive Branchen wie Transport, Fertigung und Logistik, mithilfe des Internets der Dinge (IoT) Lieferketten zu verwalten, die Automatisierung zu verbessern und die Effizienz zu steigern. Trotz der Fortschritte bei Hardware und Cloud bleibt die Konnektivitätskomponente des IoT ein hartnäckiges Hindernis. Die bisherigen Ansätze basieren auf einem Flickenteppich aus nationalen Telekommunikationsbetreibern oder virtuellen Mobilnetzbetreibern (MVNO). Dieser Flickenteppich hat zur Folge, dass Unternehmen keine ausreichende Interoperabilität, Sichtbarkeit oder Kontrolle über ihre vernetzten Anlagen auf globaler Basis erreichen.

Damit der digitale Wandel in der physischen Industrie in großem Maßstab stattfinden kann, ist eine grundlegend andere technische und kommerzielle Architektur für die IoT-Konnektivität erforderlich. Genau dies hat das dänische Scale-up-Unternehmen Onomondo erreicht, indem es die bestehende Konnektivitätsarchitektur umgestaltet und ein einziges virtualisiertes IoT-Netz geschaffen hat, das nicht auf den herkömmlichen Netzbetreiber-Stack angewiesen ist. Stattdessen hat das Unternehmen mehr als 700 Betreiber auf der Ebene des Funkzugangsnetzes (RAN) in mehr als 180 Ländern integriert und darüber hinaus seine eigene API-basierte IoT-Plattform aufgesetzt. Auf diese Weise erhalten die Benutzer detaillierte Echtzeiteinblicke in die Leistung jedes angeschlossenen Geräts, sodass sie von überall aus auf ihr globales Netz zugreifen und Probleme mit IoT-Geräten beheben können.

Geräte, die mit Onomondo vernetzt sind, enthalten eine interoperable SIM-Karte, was bedeutet, dass Anlagen und Geräte ohne die mit Roaming verbundene Komplexität nahtlos über nationale Grenzen hinweg bewegt werden können. Die Daten werden direkt über das virtuelle Netzwerk von Onomondo an einen der Cloud-Partner des Unternehmens (Microsoft Azure, AWS, Google Cloud und andere) übertragen. Unternehmen können dann über eine einzige Schnittstelle mühelos nachvollziehen, was zwischen den Geräten und dem Netzwerk, im Kernnetzwerk und in der IoT-Cloud vor sich geht.

Als natürliche Erweiterung der architektonischen Neugestaltung hat Onomondo auch sein kommerzielles Angebot neu gestaltet, das sich von allen heute existierenden Angeboten abhebt. Da die Plattform einen Marktplatz für Konnektivität beinhaltet, können Unternehmen auf der Grundlage von Kosten, Abdeckung und Leistung Prioritäten setzen, damit die Plattform automatisch den besten Betreiber an jedem beliebigen Standort und zu jedem beliebigen Zeitpunkt auswählt. Diese Funktion eliminiert die Abhängigkeit von einzelnen Betreibern, da sie die Freiheit bietet, genau zu kontrollieren, mit welchen Netzen sich die Geräte verbinden, und den Unternehmen die Flexibilität verleiht, je nach Anwendungsfall ein Gleichgewicht zwischen Qualität der Abdeckung einerseits und Kostenoptimierung andererseits herzustellen.

Michael Karlsen, Mitbegründer und CEO, sowie Henrik Aagaard, Mitbegründer und CTO bei Onomondo, kommentieren: "Es ist interessant, wie sehr sich die Aufmerksamkeit im IoT-Segment traditionell auf Hardware und Cloud konzentriert hat. Konnektivität war die Ware, die am Ende hinzukam. Wir beobachten eine klare Verschiebung hin zu einem Markt, der höhere Erwartungen an seine Konnektivitätslösung setzt. Dieser Trend wird die Erfolgsquote des IoT drastisch erhöhen und sowohl die Komplexität als auch die Eintrittsbarrieren senken. All dies wird letztlich sowohl den Menschen als auch der Rentabilität und dem Planeten zugutekommen. Onomondo und unsere jüngste Dynamik sind ein klares Beispiel für diesen Wandel. Wir haben mit Verdane den perfekten Partner gefunden, um diese Vision vollständig umzusetzen und unser Wachstum zu beschleunigen."

Diese jüngste Finanzierungsrunde wurde von Verdane geleitet, einer führenden Beteiligungsgesellschaft, die sich auf das Wachstum von Unternehmen in den Bereichen digitale Verbraucher, Software und nachhaltige Gesellschaft spezialisiert hat. Zusammen mit der Beteiligung der bestehenden Investoren nutzt Onomondo die neuen Mittel, um das Wachstum voranzutreiben und die geplante Verdreifachung des ARR in den Jahren 2022 und 2023 zu erreichen. Das Unternehmen plant außerdem, sein Team bis Ende 2022 von 50 auf 100 Mitarbeiter zu verstärken mit dem Ziel, seinen Kundenstamm zu verbreitern, zu dem derzeit Unternehmen wie Bosch, Carlsberg, MAN Energy Solutions und Maersk gehören.

"Michael, Henrik und das Onomondo-Team verfügen über ein umfassendes Verständnis herkömmlicher Netzwerkinfrastrukturen und verfolgen einen frischen Ansatz der nächsten Generation für die Herausforderungen, denen sich der IoT-Markt heute stellen muss",ergänzt Pål Malmros, Partner von Verdane. "Wir sind davon überzeugt, dass die Lösung von Onomondo das Potenzial mitbringt, die globale Einführung des Internet der Dinge (IoT) erheblich zu beschleunigen und die Anzahl der adressierbaren Anwendungsfälle zu erweitern. Wir freuen uns darauf, mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten, um die Expansion und das Wachstum des Unternehmens auf internationaler Ebene erheblich zu beschleunigen und dabei auf die Erfahrung des Verdane-Teams aus über 45 anderen Software-Investitionen zurückzugreifen."

