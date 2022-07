Der verborgene Schatz von Thyssenkrupp, die Wasserstoff-Sparte Nucera, sollte eigentlich in diesem Jahr an die Börse kommen. Das Unternehmen entwickelt große Industrieanlagen für die Wasserstoff-Herstellung. Die Essener halten 66 Prozent an dem Joint Venture, der italienische Partner De Nora die restlichen 34 Prozent. Ein Markt, von dem sich nicht nur Thyssenkrupp und seine Aktionäre großes Potenzial versprechen. Doch angesichts des wirtschaftlich schwierigen Umfelds wurden die Börsen-Pläne für Nucera vorerst auf Eis gelegt. Hinzu kommen die gestiegenen Gaspreise, die die Aussichten für den energiehungrigen Stahlkonzern eintrüben. Innerhalb eines Monats hat die Aktie mehr als 45 Prozent an Wert verloren. Die Talfahrt sorgt für Kurs-Gewinn-Verhältnisse, bei denen Anleger schwach werden könnten. Ist bei Thyssenkrupp jetzt der Zeitpunkt zum Einstieg gekommen - Unser Charttechnik-Experte Stefan Klotter erklärt, was der Chart dazu sagt. Schalten Sie jetzt ein! Täglich neue Analysen und Interviews mit erfahrenen Marktexperten. Abonnieren Sie jetzt den YouTube-Kanal von wallstreet:online und verpassen Sie kein Video mehr. Moderation und Text: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion