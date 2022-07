Nach Darstellung der Analysten Christopher Mehl und Stefan Scharff von SRC Research hat die ACCENTRO Real Estate AG 682 Wohneinheiten erworben und damit das Bestandsportfolio um rund 20 Prozent auf rund 4.300 Einheiten erhöht. In der Folge senken die Analysten ihr Kursziel, bestätigen aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe das zugekaufte Portfolio eine vermietbare Fläche von insgesamt rund 39.000 qm und der Leerstand betrage aktuell rund 27 Prozent. Der Zukauf biete laut SRC somit noch deutliches Wertsteigerungspotenzial. Außerdem habe das Unternehmen über den Verkauf eines kleinen Portfolios mit 28 Einheiten in Rostock berichtet. Auch wenn der Gesamtmarkt in den vergangenen Monaten deutlich herausfordernder geworden sei, gehe das Analystenteam davon aus, dass ACCENTRO weiterhin gute Zahlen liefern könne und das Wachstum weiter fortsetzen werde. Nichtsdestotrotz seien das erhöhte Marktrisiko und das ansteigende Zinsumfeld bei der Bewertung zu berücksichtigen. In der Folge reduzieren die Analysten das Kursziel auf 10,00 Euro (zuvor: 12,00 Euro), erneuern aber das Rating "Buy".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 05.07.2022, 17:40 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC - Scharff Research und Consulting GmbH am 05.07.2022 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.src-research.de/fileadmin/Accentro_5July2022.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.