Die Liberalisierer der 2000er Jahre dürfen sich nicht beklagen, denn sie hatten etwas Entscheidendes übersehen: Während Deutschland und Europa auf die Kraft des Marktes setzten, blieb auf der anderen Seite der Röhren und Schifffahrtslinien - am Golf, in Russland, in Asien - der Staat am Ruder. Und selbst in den so marktgläubigen USA wird über die Außenwirtschaft am Ende in Washington entschieden. Das ist die Lehre aus der aktuellen Krise: In einer immer unsicherer werdenden Welt gehört die Energieversorgung in staatliche oder zumindest streng regulierte private Hände.



