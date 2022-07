Die Transaktion stärkt die Führungsposition von Fluence im Bereich der reinen Finanzkonsolidierung, des Abschlusses und der Berichterstattung

Fluence Technologies, der einzige Anbieter von maßgeschneiderter Software für Finanzkonsolidierung, -abschluss und -reporting für wachstumsstarke Unternehmen, gab heute die Übernahme von Sturnis365 bekannt, dem führenden Anbieter von intelligenten, kollaborativen Lösungen für Offenlegungsmanagement und narratives Reporting.

Sturnis365 wird von Dutzenden börsennotierten, privaten und vorbörslichen Kunden in ganz Europa eingesetzt, darunter AB InBev, Enel Group, Rothschild Co., Bouygues Group, Ferragamo und KBC Bank. Wie Fluence bietet auch Sturnis365 eine vertraute Microsoft-Office-Oberfläche und einen domänenspezifischen Workflow zur Automatisierung der kollaborativen Berichtserstellung, der unternehmensweite Daten und erzählende Texte kombiniert:

Sofortige Annahme durch Finanz- und Geschäftsfachleute im Vergleich zu den in ihrem ERP-System verfügbaren Berichten

Entscheidende Effizienzsteigerungen bei der Berichtserstellung im Vergleich zu eigenständigen Excel-Tabellen, Word- und PowerPoint-Dokumenten

Zuverlässige, genaue interne und externe Berichterstattung für alle Interessengruppen, Prüfer oder Aufsichtsbehörden

"Sturnis365 ist eine natürliche Erweiterung unserer Konsolidierungs-, Abschluss- und Berichterstattungslösung, mit der CFOs den sich entwickelnden Anforderungen an das Berichtswesen in der Finanzabteilung voraus sein können", sagt Michael Morrison, CEO von Fluence Technologies. "Außerdem stärkt Sturnis365 unsere Position in Europa, wo mehr als 70 Prozent der Kunden und Partner ansässig sind. Wir gewinnen außerdem erfahrene Mitarbeiter mit einer starken ‚DNA' im kollaborativen Offenlegungsmanagement."

"Wir sind begeistert von dem Wert, den Fluence und Sturnis365 für unsere Kunden und Partner darstellen", sagt Didier Katz, Mitbegründer und Geschäftsführer von Sturnis365. "Unternehmen auf der ganzen Welt suchen nach einer Lösung, die Finanzkonsolidierung, Abschluss- und Offenlegungsmanagement in einem einzigen Angebot vereint. Fluence ist jetzt der einzige Anbieter auf dem Markt, der diese Anforderungen erfüllen kann."

Katz und die beiden Sturnis365-Mitbegründer Marco Mattei und Piero Ferreri werden im Zuge der Übernahme zusammen mit ihren jeweiligen Teams in den Bereichen Produktentwicklung, Dienstleistungen, Vertrieb und Marketing dem Führungsteam von Fluence beitreten.

Fluence und Sturnis365 haben bereits gemeinsame Kunden gewonnen, darunter den Anbieter der Kryptowährungs-Handelsplattform WonderFi.

"Als wir von Sturnis365 erfuhren, zogen wir eine ältere Lösung für das Offenlegungsmanagement in Betracht, die erhebliche Kosten verursacht und deren Implementierung Monate gedauert hätte", sagt John Rim, CFO bei WonderFi. "Durch die sofort einsatzbereiten Funktionen, die Office-Integration und die Tatsache, dass unser Finanzteam den gesamten Berichtsprozess verwalten kann, haben wir schnell erkannt, wie viel mehr wir von Sturnis365 profitieren würden."

"Die CFOs von heute brauchen nicht nur eine moderne Konsolidierungssoftware, sondern durchgängige Lösungen für die Konzernrechnungslegung, die von der Kontenabstimmung bis zum Offenlegungsmanagement reichen", sagt Carsten Bange, Gründer und CEO von BARC. "Mit der Übernahme von Sturnis365 hat Fluence sein Angebot erweitert, um den sich ändernden Anforderungen der sich ständig weiterentwickelnden Finanzfunktion gerecht zu werden."

"Mit der Übernahme von Sturnis365 setzen wir die Vision einer kompletten Finanzmanagement-Suite für Unternehmen fort, die Michael Morrison und unser Team hatten, als wir ursprünglich in Fluence investierten", sagt Stephen Davis, Managing Partner bei Banneker Partners, dem Hauptinvestor von Fluence. "Wir freuen uns darauf, dass Fluence seinen Kunden auch weiterhin einen außergewöhnlichen Mehrwert bieten wird."

Die Bekanntgabe erfolgt nur etwas mehr als sechs Monate nach der Übernahme des Excel-zentrierten Anbieters von Self-Service-Berichtssoftware XLCubed durch Fluence und drei Monate nach der Vorstellung seiner speziell entwickelten Lösung für Kontenabstimmung und Transaktionsabgleich. Damit verfügt Fluence nun über die einzige durchgängige Konsolidierungs-, Abschluss- und Berichtslösung auf dem Markt und hat über 900 Kunden weltweit.

Weitere Informationen über die Fluence-Lösung für die Verwaltung von Offenlegungen und die Erstellung von Berichten finden Sie auf der Website von Fluence: https://www.fluencetech.com/disclosuremanagement/home

Über Fluence Technologies www.fluencetech.com

Fluence ist die einzige reine Finanzkonsolidierungs-, Abschluss- und Berichterstattungssoftware für wachstumsstarke Unternehmen. Unsere Kunden sind innerhalb von Wochen operativ, schließen ihre Geschäftsbücher in wenigen Tagen ab und erstellen Berichte in Echtzeit. Wir bieten über 900 Kunden bahnbrechende Effizienzsteigerungen und verlässliche, zeitnahe Zahlen, damit sie die Zeit, die Kontrolle und die Sicherheit erhalten, die sie verdienen. Fluence ist eine sofort einsatzbereite Software ohne Programmieraufwand mit einer vollständigen Excel-Oberfläche und unternehmensgerechten Funktionen, die eine sofortige Einführung und eine schnelle Wertschöpfung ermöglichen und das alles in einer wirklich eigenen Lösung für das Finanzwesen. Willkommen bei Fluence...wir schließen früh.

Über Sturnis365 www.sturnis365.com

Sturnis365 bietet eine vollständige kollaborative Erstellung, Veröffentlichung und Offenlegung von Unternehmensinformationen für Endanwender, einschließlich jährlicher und regelmäßiger Unternehmensberichte, Nachhaltigkeits- und ESG-Berichte, Compliance- und Risikoberichte sowie Beschaffungs- und Steuerinformationen. Unsere einzigartige Inversed-Design-Funktion ermöglicht eine automatische Datensynchronisation, um die Erstellung und Pflege von Dokumenten zu reduzieren und die Gesamtbetriebskosten zu optimieren.

