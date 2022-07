Die International Space University wird in der 34. Ausgabe des Weltraumstudienprogramms zum ersten Mal mit den Metavisionaries im "Metaschiff" das Metaverse betreten, um vor Ort eine Vorlesung zu halten, mit dem Titel "Wie der menschliche Körper in der einzigartigen Umgebung des Weltraums funktioniert".

Diese Veranstaltung wird von den Weltraumwissenschaftlern Tara Ruttley, Director of Sciences der Metavisionaries (ehemals Associate Chief Scientist bei der NASA), und James Green, Core Co-Chair der ISU und ehemals Chief Scientist der NASA, geleitet. Sie werden die Teilnehmer durch eine praktische Aktivität im Técnico Superior Técnico, Portugal führen, wo die SSP abgehalten wird.

Metavisionaries hat das Ziel, den Zugang zur Weltraumwirtschaft und zu Spitzentechnologien über web3 möglich zu machen, um Bildung zu demokratisieren und Lernenden rund um die Welt globale, interdisziplinäre und immersive Lernmöglichkeiten zu bieten.

Dies ist der Anfang einer Partnerschaft, bei der Pädagogen, Wissenschaftler und Industrieexperten zusammenkommen, um interdisziplinäre Lehrpläne zu erstellen und Schüler auf die Zukunft der Arbeit vorzubereiten, was eng mit der Philosophie des SSP übereinstimmt. Das SSP ist ein intensives, zwei Monate dauerndes Programm, das jährlich durchgeführt wird. Für die Teilnehmer bietet es eine einzigartige und umfassende berufliche Entwicklungserfahrung, die alle Aspekte von Raumfahrtprogrammen und -unternehmen abdeckt.

Wasim Ahmed, der CEO von Metavisionaries, erklärte, dass durch die Pandemie die Einführung von Technologien im Bildungssektor beschleunigt wurde. Mit dem Web 3.0 und dem Metaverse wird der Weg für eine Neuausrichtung der Bildung geebnet. In dieser Hinsicht verdeutlicht die Partnerschaft mit der ISU die Entschlossenheit der Universität, eine führende Rolle bei der Gestaltung und Ermöglichung der Umgestaltung zu spielen, um kommende Generationen auf die Zukunft der Arbeit vorzubereiten.

Dank dieser immersiven Aktivität wird die ISU in die Welt des Metaversums eintauchen und den Teilnehmern eine Art des Lernens bieten können, die sie zuvor noch nie erlebt haben. Im Anschluss an diese Aktivität werden ISU, Metavisionaries Ice Cubes über weitere Details zur Zusammenarbeit mit dem College of Business and Economics der Qatar University berichten, um eine internationale Herausforderung für die Nachhaltigkeit von Unternehmen im Zusammenhang mit der FIFA-Weltmeisterschaft zu starten.

Sehen Sie ISU im Metaverse am 5. Juli 2022 um 11:00 Uhr Lissabon, Portugal Zeit auf: https://youtu.be/KtJCZN-5Ll0

Für ein Sponsoring-Paket: https://drive.google.com/file/d/1JsFLK0BtNaaEWdUnGLZIfOKFeNC-5s-z/view?usp=drivesdk

