Merck & Co.: kommt der Booster für die Onkologie-Pipeline? >>> BREAKOUT-SETUP mit MRK <<<

Stark bei Diabetes, Impfstoffen & Onkologie. Übernahmegerüchte: Merck & Co. (MRK) könnte Seagen schlucken!?!

Symbol: MRK ISIN: US58933Y1055

Rückblick: Die Aktie des Unternehmens mit Sitz in New Jersey konnte trotz der Marktschwäche, die auch die Pharmawerte erwischt hatte in den letzten sechs Monaten über 17 Prozent zulegen. Nach dem Rücksetzer zum 20er-EMA formiert sich eine Seitwärtsbewegung. Unter der Widerstandslinie könnte sich Momentum aufstauen, das dem Wertpapier den nächsten Schub nach oben verleiht.

Chart vom 05.07.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 92.64 USD





Meine Expertenmeinung zu MRK:

Meinung: Merck & Co. ist ein Pharmaunternehmen mit Schwerpunkten in Diabetes, Impfstoffen & Onkologie. Das Gewinnwachstum von fast 85 Prozent in 2021 konnte sich sehen lassen. Auch die Dividende ist deutlich gestiegen. Zuletzt hatte es Gerüchte gegeben, man wolle die auf Krebsmedikation spezialisierte Seagen, ehemals Seattle Genetics, übernehmen, was die Kurse beider Firmen angehoben hatte. Dies wiederum war als Zeichen gedeutet worden, dass die Börse Gefallen an einem solchen Vorhaben finden könnte.

Setup:

Mögliches Setup: Das Kaufsignal finden wir oberhalb der Widerstandslinie, den Stopp Loss setzen wir unter der Kerze vom Freitag und das Kursziel ermitteln wir per Measured Move. Die nächsten Quartalszahlen werden am 28. Juli vorbörslich gemeldet. Vorsichtige Trader schließen daher spätestens am Vortag. Allerdings wissen wir, dass Studienergenisse und Meldungen zu Zulassungen in der Pharma-Branche wesentlich größeren Einfluss auf die Kursausschläge haben. Zu empfehlen ist daher ein stetiges Nachziehen der Stopp-Kurse. Börsentäglich gibt es weitere Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in MRK.

Veröffentlichungsdatum: 05.07.2022

