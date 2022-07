Laserfiche erreichte unter den 15 bewerteten Anbietern die höchste Bewertung hinsichtlich Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit.

Laserfiche der führende SaaS-Anbieter für intelligentes Content Management und die Automatisierung von Geschäftsprozessen wurde in der Nucleus Research Technology Value Matrix for Content Services and Collaboration (Technologie-Werte-Matrix für Content Services und Zusammenarbeit) aufgrund seiner umfassenden Branchenkenntnis, seiner Benutzerfreundlichkeit und seiner Funktionen zur Prozessautomatisierung als führender Anbieter (Leader) ausgezeichnet. Von den 15 bewerteten Anbietern belegte Laserfiche sowohl in Bezug auf die Funktionalität als auch auf die Benutzerfreundlichkeit den ersten Platz.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220705005674/de/

MPI CIO Joel Manfredo (left) shares upcoming plans to deploy Laserfiche as an enterprise solution with Laserfiche CIO Thomas Phelps. (Photo: Business Wire)

"In den letzten drei Jahren hat sich die Digitalisierung zu einer Schlüsselkomponente für das Überleben von Unternehmen aller Größen und Branchen entwickelt", heißt es in dem Bericht. "Die zunehmende Verbreitung vollständig dezentraler und hybrider Arbeitsstrukturen hat die Bedeutung moderner Lösungen für Content Management und Zusammenarbeit hervorgehoben, um die Effizienz und Produktivität der Anwender sicherzustellen."

Mit SaaS, selbst gehosteten oder hybriden Bereitstellungsmodellen bietet die Laserfiche-Plattform flexible und skalierbare Lösungen für die digitale Transformation durch die Automatisierung von Geschäftsprozessen, Analytik und Content-Management-Funktionen. In diesem Jahr hat Laserfiche den Laserfiche Solution Marketplace gestartet, eine öffentlich verfügbare Zusammenstellung von branchen- und abteilungsspezifischen Lösungsvorlagen, die eine schnelle Entwicklung und Bereitstellung von elektronischen Formularen, automatisierten Workflows und Integrationen ermöglichen. Laserfiche bietet eine benutzerfreundliche Vorlage zur Prozessautomatisierung und eine Toolbox mit mehr als 150 No-Code-Aktivitäten für Integrationen und Backend-Verarbeitungsaufgaben, darunter RPA-Bots, Dokumentenerfassung, automatisierte Dokumentenerstellung und Tabellen für die Entscheidungsfindung.

"Laserfiche belegt den ersten Platz im Quadranten der führenden Anbieter (Leaders) aufgrund seiner starken Konzentration auf inhaltsorientierte Geschäftsprozessautomatisierung und der intuitiven No-Code- und Low-Code-Tools", so Evelyn McMullen, Research Manager bei Nucleus Research. "Die Benutzerfreundlichkeit und die zuverlässigen Funktionen der Plattform ermöglichen es den Kunden, Tausende von Prozessen in ihren Unternehmen zu automatisieren. Hierbei haben sie die Möglichkeit, Lösungen zu entwickeln, die den individuellen organisatorischen oder gesetzlichen Anforderungen entsprechen."

"Wir sind stolz darauf, zu den führenden Anbietern zu gehören, die sowohl bei der Benutzerfreundlichkeit als auch bei der Funktionalität auf Basis von Branchenuntersuchungen und Kundenfeedback am besten abschneiden", sagte Thomas Phelps, SVP des Bereichs Corporate Strategy und CIO von Laserfiche. "Laserfiche kooperiert leidenschaftlich gerne mit Kunden insbesondere mit Experten für geschäftliche Technologien, die no-code Lösungen entwickeln um Produkte anzubieten, die geschäftliche Innovationen vorantreiben. Inhaltsbezogene Prozessautomatisierung ist ein entscheidender Faktor für einen digitalen Arbeitsplatz, der die Mitarbeiter zur Bereitstellung herausragender Kundenerlebnisse anregt."

"Als erstklassiger Verwaltungsdienstleister für Gesundheits- und Rentenleistungen will MPI bei der Qualität seiner Dienstleistungen Maßstäbe setzen", sagte Joel Manfredo, CIO bei Motion Picture Industry Pension Health Plans (MPI). "Die Benutzerfreundlichkeit, die zuverlässige Funktionalität und die innovative Roadmap von Laserfiche entsprechen der strategischen Vision von MPI in Bezug auf Technologie, bei der der Einsatz automatisierter Lösungen im Vordergrund steht, die für unsere Teilnehmer und Mitarbeiter die bestmögliche Erfahrung schaffen."

Um weitere Informationen über die Position von Laserfiche auf dem Markt für Content Services und Zusammenarbeit zu erhalten, laden Sie den Bericht hier herunter.

Über Laserfiche

Laserfiche ist der führende SaaS-Anbieter für intelligentes Content Management und Geschäftsprozessautomatisierung. Mit leistungsfähigen Workflows, elektronischen Formularen, Dokumentenmanagement und Analysen beschleunigt die Laserfiche-Plattform die Geschäftsabläufe und ermöglicht es Führungskräften, sich auf das Wachstum des gesamten Unternehmens zu konzentrieren.

Laserfiche war der Vorreiter für das papierlose Büro durch Enterprise Content Management. Heute umfasst der cloud-first Entwicklungsansatz von Laserfiche Innovationen im Bereich des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz, um Organisationen in mehr als 80 Ländern die Transformation zu digitalen Unternehmen zu ermöglichen. Kunden aus allen Branchen darunter Behörden, Bildungseinrichtungen, Finanzdienstleister, Gesundheitseinrichtungen und Fertigungsbetriebe nutzen Laserfiche, um ihre Produktivität zu steigern, ihre Geschäftstätigkeit zu skalieren und ihren Kunden ein digitales Erlebnis zu bieten.

Die weltweit ansässigen Mitarbeiter von Laserfiche setzen sich für die Vision des Unternehmens ein, Kunden zu befähigen und Menschen zu inspirieren, sich neu vorzustellen, wie Technologie das Leben verändern kann.

Nehmen Sie Kontakt mit Laserfiche auf:

Laserfiche Blog Twitter LinkedIn Facebook

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220705005674/de/

Contacts:

Ansprechpartner Medien:

Linda Domingo

Associate Director, Public Relations, Laserfiche

Linda.domingo@laserfiche.com +1 562-988-1688 x 234