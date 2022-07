Nach dem erfolgreichen Verkauf der Vorkommen in Burkina Faso konzentriert man sich voll auf Guinea.

Video interview Craig Mackay, CEO GoldenRim Resources mit Commodity-TV.

Das australische Explorationsunternehmen Golden Rim Resources entwickelt fortgeschrittene Goldprojekte in Westafrika und konzentriert sich dabei auf sein Vorzeigeprojekt, das vielversprechende Oxyd-Goldprojekt Kada in Guinea. Um dies schnellstmöglich Weiterzuentwickeln und noch dieses Jahr zusätzliche Ressourcen ausweisen zu können, konnte durch den Verkauf der Projekte in Burkina Faso 15,5 Millionen US-Dollar an Cash generiert werden.

Kada in Guinea ist ein fortgeschrittenes Goldprojekt, das zuvor von Newmont erkundet wurde. Golden Rim hält eine 51%ige Beteiligung und kann bis zu 75% der Anteile erwerben. Das Projekt verfügt schon jetzt über eine erste abgeleitete Ressource über 930.000 Unzen Gold mit einem Gehalt von 1,1 Gramm pro Tonne. 72% des geschätzten Mineralressourcengebiets sind dabei oberflächliches, weiches, höhergradiges Oxid-Übergangsmaterial. Das über 200 km² große Gebiet bietet enormes Explorationspotential, wobei ein 15 km langer Kada-Goldkorridor abgegrenzt wurde, der im kommenden Jahr genauer erkundet werden soll. Die Mineralressource deckt derzeit nur 1 km dieses Korridors ab. Es befindet sich im zentralen Siguiri-Becken und liegt 36 km entlang des Streichs der von AngloGold Ashanti erfolgreich betriebenen Siguiri-Goldmine.

Diese besitzt eine Mineralressource von 6,4 Millionen Unzen und produzierte letztes Jahr 258.000 Unzen Gold zu ASC von ca. 1.250 US-Dollar pro Unze. Daneben besitzt Golden Rim noch eine 73 prozentige Beteiligung am Zink-Silber-Blei-Projekt Paguanta im Norden Chiles. Doch auch diese versucht das Unternehmen zu veräußern, um seine Explorationsbemühungen ausschließlich auf Westafrika zu konzentrieren.

Die wichtigsten Aktionäre inklusive des Managements sind im Besitz von fast 25% der ausstehenden Aktien. Die 20 größten Aktionäre halten über 55% am Unternehmen. Zurzeit besitzt Golden Rim eine Marktkapitalisierung von ca. 21 Millionen AUD, durch den Verkauf fast 20 Millionen AUD in Cash, keine Schulden und 314 Millionen ausstehende Aktien. Das Management-Team besteht unter andrem aus Ex-AngloGold Ashanti Mitarbeitern und verfügt über umfassende Erfahrung mit einigen Entdeckungen in Westafrika. Non-Executive Chairman ist Adonis Pouroulis. Seine Familie hat bereits mehr als 10 Minen in Afrika gebaut. Nicht minder erfolgreich ist Adonis. Er ist der Gründer von Toro Gold, welches die Mako-Goldmine im Senegal erschlossen hat und für 400 Millionen AUD an Resolute verkaufen konnte. In Guinea ist der nächste Gold Rush ausgebrochen und Golden Rim will ganz oben mitspielen. Mit ähnlicher Goldmineralisierung wie die Siguiri-Mine von AngloGold Ashanti und einem hervorragend ausgestatteten Explorationsbudget sieht sich Golden Rim erfolgreichen Zeiten entgegen. Die nächsten Bohrergebnisse könnten schon den nächsten Meilenstein einläuten!

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

NEU! SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Anmeldung Einladungsliste für virtuelle Roadshows: http://eepurl.com/bScRBX

Alle SRC Sonderreports zum Download: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter auf Deutsch: ?: http://eepurl.com/08pAn

Abonnieren Sie unseren YouTube Kanal ?: https://www.youtube.com/user/ResourceCapitalAG'sub_confirmation=1

Enthaltene Werte: US0351282068,ZAE000043485,AU000000GMR9,XD0002747026