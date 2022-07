Cembra Money Bank AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Cembra ernennt zwei neue Mitglieder der Geschäftsleitung



06.07.2022 / 07:00



Zürich - Alona Eiduka als Chief Operating Officer und Eric Anliker als General Counsel verstärken neu die Geschäftsleitung von Cembra. Alona Eiduka übernahm bei Cembra per 1. Juli 2022 die Rolle als Chief Operating Officer und wird Mitglied der Geschäftsleitung. Alona Eiduka ist seit zehn Jahren in verschiedenen Führungsfunktionen für Cembra tätig und blickt insgesamt auf über 14 Jahre Erfahrung in der Leitung operativer Funktionen im Finanzdienstleistungswesen zurück. Seit 2019 leitet sie als Head of Origination die operativen Tätigkeiten in den Bereichen Kunden-Onboarding und Kreditentscheidung für Autoleasing und Kreditkarten. Davor führte sie die Inkassoabteilung bei Cembra und GE Capital EMEA in Lettland. Alona Eiduka hat an der Universität Lettland, der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) und der Heriot-Watt University, Edinburgh Business School, studiert. Sie hat einen Bachelor of Arts in Philologie und einen MBA in Cross-Cultural Leadership. Um die strategischen Programme in den Bereichen Digitalisierung und Technologie fokussiert umzusetzen, werden die Bereiche Operations und Technologie künftig getrennt geführt. Christian Schmitt, Chief Transformation Officer, wird zusätzlich die Verantwortung des Chief Technology Officer ad interim übernehmen und die technische Umsetzung der Strategie und die damit verbundenen Transformationsprozesse steuern. Er berichtet an CEO Holger Laubenthal. Über die definitive Besetzung der Position des Chief Technology Officer wird zu gegebener Zeit informiert. Eric Anliker wird per 1. September 2022 General Counsel von Cembra und Mitglied der Geschäftsleitung. Er verantwortet die Bereiche Recht, Compliance und Kommunikation. Eric Anliker ist seit über 25 Jahren im Finanzdienstleistungsbereich tätig und nahm bei verschiedenen Schweizer und internationalen Unternehmen Führungsverantwortung in den Bereichen Recht, Compliance, Governance, Business Development und Business Control wahr. Im Rahmen seiner früheren Tätigkeiten hatte er unter anderem als Executive Counsel GE Capital International auch die rechtlichen und regulatorischen Belange des Börsengangs der Cembra verantwortet. Eric Anliker studierte Rechts- und Wirtschaftswissenschaften an der Universität Bern und erwarb 1994 das Patent als Rechtsanwalt. «Ich freue mich, Alona Eiduka und Eric Anliker in der Geschäftsleitung zu begrüssen. Ihre vielfältigen Fach- und Führungskompetenzen in sämtlichen Belangen des Konsumfinanzierungsgeschäfts stärken uns bei der Umsetzung unserer strategischen Ambitionen» so Holger Laubenthal, CEO von Cembra. Kontakte Medien: Carolin Schulze; +41 44 439 85 23; media@cembra.ch Investor Relations: Marcus Händel; +41 44 439 8576; investor.relations@cembra.ch Über Cembra

Cembra ist eine führende Schweizer Anbieterin von Finanzierungslösungen und -dienstleistungen. Unsere Produktepalette umfasst Konsumkreditprodukte wie Privatkredite und Fahrzeugfinanzierungen, Kreditkarten, den Vertrieb von damit zusammenhängenden Versicherungen sowie Rechnungsfinanzierungen, Einlagen und Anlageprodukte. Cembra zählt über 1 Million Kunden in der Schweiz und beschäftigt rund 1'000 Mitarbeitende aus 43 Ländern. Unser Hauptsitz liegt in Zürich und wir betreiben unser Geschäft in allen Schweizer Landesteilen über ein Netz von Filialen, unsere Online-Präsenz sowie Kreditkartenpartner, unabhängige Vermittler und Autohändler. Wir sind seit 2013 als unabhängige Schweizer Bank an der SIX Swiss Exchange kotiert. Cembra wird von Standard & Poor's mit A- bewertet und ist im SXI Switzerland Sustainability 25 Index sowie im 2022 Bloomberg Gender Equality Index enthalten.

Ende der Medienmitteilungen