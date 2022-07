DGAP-News: AUTO1 Group SE / Schlagwort(e): Kooperation

AUTO1 Group SE: AUTO1.com kooperiert mit Ford Deutschland bei Inzahlungnahmeprozess



06.07.2022

AUTO1 Group SE: AUTO1.com kooperiert mit Ford Deutschland bei Inzahlungnahmeprozess AUTO1 Group digitalisiert den Inzahlungnahmeprozess für Ford-Händler und Servicepartner.

Online-Schätzpreis für Privatkunden durch AUTO1-Pricing-Schnittstelle auf der Ford-Website unterstützt Ford, die Vertragshändler und Servicepartner bei der Leadgenerierung und Kundenbindung.

Ford-Händler gewinnen durch den Sofortpreis über die AUTO1 EVA-App einen sicheren Absatzkanal, während gleichzeitig Partnerhändler von AUTO1.com von einem Zusatzangebot an Gebrauchtwagen profitieren.

Berlin, 06.07.2022 - AUTO1 Group, Europas führende digitale Automobilplattform für den Online-Kauf und -Verkauf von Gebrauchtwagen, und Ford, einer der führenden und größten Automobilhersteller in Deutschland, ermöglichen dank eines Sofortpreises Ford-Händlern einen vollständig digitalen und risikolosen An- und Verkauf von Inzahlungnahmen über AUTO1.com. Durch diese Kooperation sichert sich die AUTO1 Group ein zusätzliches Angebot von Fahrzeugen. Weiterhin beinhaltet die Zusammenarbeit die Generierung eines Online-Schätzpreises für die Gebrauchtwagen der Privatkunden auf der Ford-Website. Privatkunden erhalten Online-Schätzpreis für ihren Gebrauchtwagen

Nachdem der Privatkunde die Konfiguration der Neuwagenmodelle "Ford Mustang Mach-E" und "Ford Explorer" auf der Ford-Webseite abgeschlossen hat, fügt dieser am Ende des digitalen Bestellprozesses die Fahrzeugdaten seines Gebrauchtwagens in eine einfache Eingabemaske ein. Innerhalb von Sekunden erhält der Kunde daraufhin einen unverbindlichen Online-Schätzpreis über eine AUTO1-Pricing-Schnittstelle. Der Preis wird durch die übermittelten Datenpunkte, auf Basis von über drei Millionen Fahrzeugtransaktionen von der AUTO1 Group, und der Bieteraktivität in Echtzeit auf der Plattform AUTO1.com unmittelbar berechnet. "Der AUTO1 Online-Schätzpreis bietet Ford-Händlern aktive Leadgenerierung und Kundenbindung. Mit diesem digitalen und schnellen Prozess überzeugen wir die Kunden, ihre Gebrauchtwagen noch einfacher und bequemer in Zahlung zu geben.", sagt Jost Dieckhaus, Vice President Remarketing Europe bei AUTO1 Group. Ford Händler können Inzahlungnahmen über AUTO1.com verkaufen Für eine optimierte B2B-Vermarktung wurde die AUTO1 EVA-App außerdem exklusiv für Ford-Händler erweitert. Nach der digitalen Zustandserfassung über die App können Ford-Händler ab jetzt einen verbindlichen Preis anfragen. Der Sofortpreis ist drei Tage gültig. Die Inzahlungnahmen werden damit ohne Risiko an AUTO1.com verkauft. Zudem besteht neben dem Sofortpreis weiterhin die Option der digitalen 24h-Auktion an 60.000 Händler in über 30 Ländern in Europa. "Wir sind sehr stolz darauf, einen weiteren namhaften Automobilhersteller von unseren digitalen Tools und europaweiten Vermarktungsnetzwerk überzeugt zu haben. Wir freuen uns, dieses Projekt, nach intensiver Entwicklungszeit, in Zusammenarbeit mit den Ford-Werken und unter Einbeziehung des Ford-Partner Verbandes, nun in Aktion zu sehen. Ford-Händler können nicht nur von einem dynamischen Bieterverhalten profitieren, sondern auch von einem Sofortpreis und damit einem risikolosen Vermarktungskanal", sagt Dieckhaus. "Für uns und unsere Partner ein weiterer, wichtiger Schritt im digitalen Kaufprozess. Mit dieser integrierten Lösung schaffen wir für Kunden und Handel einen echten Mehrwert in der digitalen Kaufanbahnung, noch bevor es zum persönlichen Besuch im Autohaus kommt", sagt Olaf Hansen, Direktor Marketing Ford Deutschland.

Über AUTO1 Group Die im Jahr 2012 gegründete AUTO1 Group ist ein Multi-Brand Technologieunternehmen, das die besten Lösungen für den Onlinekauf und -verkauf von Gebrauchtwagen entwickelt. Ihre europäischen Konsumentenmarken wie wirkaufendeinauto.de bieten Kunden einen schnellen und einfachen Weg, Autos zu verkaufen. Ihre Händlermarke AUTO1.com betreibt Europas größte Handelsplattform für den professionellen Autohandel. Mit ihrer Retail-Marke Autohero nutzt die AUTO1 Group ihre Technologie, Netzwerk und operative Erfahrung, um ein überlegenes Kundenerlebnis für den Onlinekauf von Gebrauchtwagen anzubieten. Die AUTO1 Group ist in über 30 Ländern tätig und erzielte 2021 einen Umsatz von 4,78 Mrd. Euro. Nach dem erfolgreichen Börsengang im Februar 2021 werden die Aktien des Konzerns im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Handelssymbol AG1 und der ISIN DE000A2LQ884 gehandelt. Für mehr Informationen besuchen Sie www.auto1-group.com Über AUTO1.com AUTO1.com ist Europas größte Handelsplattform für Gebrauchtwagen. Mehr als 60.000 Partnerhändler in über 30 Ländern digitalisieren mit AUTO1.com-Technologien und Services ihr Gebrauchtwagengeschäft. Käufer haben Zugang zu einem markenübergreifenden Bestand aus über 30.000 geprüften Gebrauchtwagen. Verkäufer, darunter Händler, Hersteller, Leasing- und Mietwagenfirmen, haben die Möglichkeit, Fahrzeuge digital an das Händlernetzwerk zu vermarkten. Unser europaweites Logistiknetzwerk mit über 300 Logistikpartnern ermöglicht zudem den überregionalen Handel zu wettbewerbsfähigen Preisen. Alle Services stehen unseren Partnern 24 Stunden täglich, an sieben Tagen die Woche und ohne versteckte Gebühren oder Mindestabnahme zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter www.AUTO1.com. Über Ford-Werke GmbH Die Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen rund 19.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com.

Investor Relations Kontakt Alexander Enge Senior Manager Investor Relations Telefon: +49 (0)30 - 2016 38 213 Email: ir@auto1-group.com AUTO1 Group SE | Bergmannstrasse 72 | 10961 Berlin | Deutschland

