Kursrallye vorprogrammiert: Big Deal mit Nasdaq-Unternehmen - Mega-Star auf dem Cybersecurity-Markt wird neuer Partner

Anzeige / Werbung

Plurilock Security bietet Anlegern ein überzeugendes Risiko-Rendite-Profil und einen großartigen Einstiegspunkt in die Aktie, so die Analysten von Industrial Alliance Securities,

Lieber Leserinnen und Leser,

ganz frisch über die Ticker lief gerade die heiße Nachricht, dass der führende Anbieter von Endgerätesicherheit und Zero-Trust-Sicherheit, die börsennotierte Absolute Software, ab sofort auf die DEFEND PersistedTM Technologie von Plurilock Security Inc (WKN: A2QJ96 | SYM: 659) setzt!

Was für ein Ritterschlag, denn Absloute Software ist nicht irgendeine Firma. Das an der Nasdaq notierte Unternehmen (SYM: ABST) wurde bereits 1993 gegründet und arbeitet mit allen namhaften Laptopherstellern zusammen. Vermutlich ist deren Technik auch in Deinem Laptop und muss von Dir nur noch aktiviert werden.



Über 13.000 Unternehmen setzten derzeit auf die Technologie von Absolut Software. Das Unternehmen hat derzeit eine Marktkapitalisierung von über 432 Millionen USD und eine Dividendenrendite von derzeit rund 3%.

Die Technologie (Agents Only) von Absolute Software ist die einzige Endpunktplattform, die in mehr als einer halben Milliarde Geräten eingebettet ist!

Ben Block, Mitbegründer und CEO von Agents Only äußerte sich wie folgt zur Zusammenarbeit:

Agents Only hat sich für die kontinuierliche Authentifizierungslösung DEFEND Persisted von Plurilock entschieden, um unseren verteilten Mitarbeitern eine echte Zero-Trust-Authentifizierung zu bieten.Unsere Agenten arbeiten nach dem Bring-Your-Own-Device-Modell, was bedeutet, dass am Endpunkt nur begrenzter physischer Zugang und Sicherheitskontrollen verfügbar sind.



Durch die Implementierung von DEFEND Persisted fügen wir eine manipulationssichere kontinuierliche Authentifizierung für unsere Agenten hinzu, während sie in den Systemen unserer Kunden arbeiten, Identitätsbedrohungen bekämpfen, die Einhaltung von Vorschriften sicherstellen und Agents Only einen Wettbewerbsvorteil beim Schutz der Daten unserer Kunden verschaffen. DEFEND Persisted hat während der Evaluierung bewiesen, dass es die einzige Lösung auf dem Markt war, die tatsächlich das lieferte, was wir brauchten.

Absolute Software Partner

Durch die Integrationsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit Plurilock Security Inc (WKN: A2QJ96 | SYM: 659) können Absolute Software-Kunden ab sofort Agents Only nutzen, um noch sicherer zu arbeiten.

Klicken Sie hier um die gesamte News zu lesen.

Der neue Partner von Plurilock Security Inc (WKN: A2QJ96 | SYM: 659) wurde kürzlich vom Cyber ??Defense Magazine (CDM), dem branchenführenden Magazin für elektronische Informationssicherheit, zum Gewinner von zwei Global InfoSec Awards ernannt:

Umfassendste Endgerätesicherheit

Marktführer - Zero Trust



Mit einem solchen Partner an der Seite treibt Plurilock Security Inc (WKN: A2QJ96 | SYM: 659) seine Wachstumsstrategie 2022 voran und auch der Nachrichtenfluss deutet darauf hin:

Hier ist die Kursrallye vorprogrammiert !

treibt Plurilock Security Inc (WKN: A2QJ96 | SYM: 659) hatte im Juni schon einen starken Newsflow:

Plurilock Security Inc (WKN: A2QJ96 | SYM: 659) erwische einen guten Start in das Geschäftsjahr 2022. Der Cybersecurity-Spezialist präsentierte Anfang Juni überragende Quartalszahlen:

Plurilock Security Inc (WKN: A2QJ96 | SYM: 659) legte einen Blitzstart in das Geschäftsjahr 2022 hin. Die Geschäfte des Cybersecurity-Spezialisten scheinen zu florieren und überragen jegliche Prognosen, wie die Zahlen des ersten Quartals verdeutlichen.

Ian L. Paterson, CEO von Plurilock kommentierte das Ergebnis wie folgt:

"Während des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2022 hat Plurilock seine aktive Verkaufspipeline ausgebaut, wie der Gesamtumsatz von 6,9 Millionen US-Dollar für den Dreimonatszeitraum zeigt. In diesem Quartal haben wir durch Fusionen und Übernahmen ein erhebliches organisches und anorganisches Wachstum erzielt, insbesondere durch die Übernahme von Integra Networks, einem Anbieter von Cybersicherheitslösungen mit einer großen kanadischen Bundespräsenz, sowie durch strategische Partnerschaften. Darüber hinaus haben wir unser Führungs- und Beratungsteam mit erweitert die Hinzufügung von zwei erfahrenen Führungskräften und die Weiterentwicklung unseres Zero-Trust-Technologieprogramms durch die Einreichung von zwei nicht vorläufigen US-Patentanmeldungen und die Ankündigung einer neuen Produktveröffentlichung für das Frühjahr 2022."

Paterson fügte hinzu:

Insgesamt hat dieses Quartal unser anhaltendes Engagement gezeigt, profitable Cybersicherheitsunternehmen mit erstklassigen Kunden zu erwerben, die unsere Betriebsmargen erhöhen und uns Zugang zu neuen Vertriebskanälen für den Cross-Selling unserer Softwareprodukte sowie für Innovationen verschaffen können neue Technologie mit Schwerpunkt auf Zero-Trust-Prinzipien.

Klicken Sie hier um die gesamten News zu lesen

Zwei Tage nach Veröffentlichung der Quartalsergebnisse lief diese Nachricht über die Ticker:

Tochtergesellschaft von Aurora Systems Consulting im Mai 2022 Bestellungen im Wert von über 2 Millionen US-Dollar

Die 100% Tochtergesellschaft von Plurilock Security Inc. (WKN: A2QJ96 | SYM: 659), Aurora Systems Consulting Inc., hat im Mai 2022 Bestellungen im Gesamtwert von 2.011.073 US-Dollar erhalten.

Viele der erhaltenen Aufträge sind Teil des SEWP-Programms (Solution for Enterprise-Wide Procurement) der National Aeronautics and Space Administration (NASA), eines regierungsweiten Acquisition Contract Vehicle (GWAC) der US-Regierung, und stehen im Einklang mit dem erklärten Ziel von Plurilock, innerhalb des Unternehmens zu expandieren.

Alle Verträge und Bestellungen, die PlurilockTM und seine Tochtergesellschaften seit dem 1. Januar 2022 bekannt gegeben haben, einschließlich der jüngsten Bestellungen, repräsentieren einen Gesamtumsatz von rund 8,7 Millionen US-Dollar.

Um die gesamten News zu lesen klicken Sie hier

Aber das war es noch nicht an guten Nachrichten im Juni, Paradigm Capital ein unabhängiger kanadischer Investmenthändler, der sich auf Unternehmen mit hervorragenden langfristigen, säkularen Wachstumsmerkmalen konzentriert hat Plurilock Security Inc. (WKN: A2QJ96 | SYM: 659) auf seine Beobachtungsliste genommen:

Paradigm Capital fügt Plurilock Security der zweiten Ausgabe seiner Technologie-Beobachtungsliste hinzu

Die Analysten von Paradigm stellten fest, dass Plurilock Security Inc. (WKN: A2QJ96 | SYM: 659) über eine starke Kundenliste mit Compliance (SOC 2) verfügt, um als zuverlässiger und vertrauenswürdiger Drittanbieter für Regierungs- und Finanzinstitute zu fungieren!

Paradigm Capital sagte, es habe Plurilock Security Inc in die zweite Ausgabe seiner Technologie-Beobachtungsliste aufgenommen, eines von sechs kanadischen Technologieunternehmen, die hinzugefügt wurden, die nach Ansicht der Analysten des Brokers attraktive und neue Wachstumsmöglichkeiten bieten.

Ein Mitarbeiter von Paradigm Capital bringt es auf den Punkt:

"Die gesamte Technologielandschaft hat nach dem Erreichen von Höchstbewertungen im Jahr 2021 eine Reihe von Kontraktionen erlebt. Die Straffung der Geldpolitik durch die Zentralbanken, Unterbrechungen der Lieferkette durch Sperren in China und der Krieg zwischen Russland und der Ukraine haben zu einem Ausverkauf des Wachstums geführt Aktien und zusätzliches Risiko für den Geschäftsbetrieb."

Auch diese News können Sie hier im Original abrufen

Plurilock Security Inc. hat explosives Kurspotenzial

Die Kapitalmärkte sind voller junger Unternehmen mit großen Träumen und Zielen, doch nur die wenigsten schaffen den Absprung zum Erfolg. Plurilock Security Inc. (WKN: A2QJ96 | SYM: 659) aus Kanada hingegen hat sich als Anbieter für IT- und Cybersicherheitslösungen bereits einen Namen gemacht und fantastische Deals an Land gezogen.

Und das Beste daran: Die Aktie fliegt noch völlig unter dem Radar der Masse!

Das Unternehmen hat eine weltweit einzigartige Sicherheitslösung entwickelt, bei der aus dem Nutzerverhalten im Prinzip ein "digitaler Fingerabdruck" generiert wird, der eindeutig einer Person zugeordnet werden kann und fälschungssicher ist. Für erfolgreiche Hacks reicht es nun nicht mehr aus, nur Passwörter zu hacken oder die 2-Faktor-Authentifikation auszuhebeln. Stattdessen müsste das gesamte Nutzerprofil eines Users nachgebaut werden.

Anschaulicher wird das Prinzip mit folgender Analogie zur Sicherung eines Gebäudes:

Viele Hausbesitzer schützen zwar ihren Eingangsbereich, indem sie ihn mit einer schweren Tür und einem Sicherheitsschloss versehen, übersehen dabei aber oft die Gefahr, dass Einbrecher über den Garten durch eine Balkontür aus nicht bruchfestem Glas ins Haus gelangen könnten.

Plurilock sieht sich mit seiner Lösung jedoch nicht als Wachhund, sondern mehr als "Sensor im Hausinneren", der ständig überprüft, wer sich im Haus befindet. Sobald sich jemand unberechtigt Zugang verschafft hat, schlägt das System Alarm. Diese Lösung hat, wie eingangs erwähnt, führende Institutionen in den USA und Kanada bereits so sehr überzeugt, dass sie mit ihr arbeiten.

Im Wesentlichen fährt das Unternehmen eine zweigleisige Strategie:

Sicherheitslösungen als Software auf Lizenzbasis im Abo. Die Produktpalette besteht bislang aus

dem Kernprodukt DEFENSE , welches 9 US$/Monat/Nutzer kostet und

der unsichtbaren Multi-Faktor-Authentifizierung für +3 US$ je Nutzer und Monat.

Darüber hinaus wird diese Lösung um eine Cloud-Sicherheitslösung erweitert, was ein Umsatzpotenzial von weiteren +4 US$ je Nutzer monatlich bedeutet.

Gezielte Akquisitionsstrategie, um das Wachstum rasch voranzutreiben. So wurde der Umsatz von ~0,5 auf 36,6 Mio. CA$ im Jahr 2021 gesteigert. Im Jahr 2021 wurde die Firma Aurora für nur 1,5 Mio. US$ übernommen.



Im März dieses Jahres wurde überdies die Firma Integra Networks mit einem großen Kundennetzwerk der kanadischen Regierung und einem profitablen Betrieb akquiriert. Damit wurden schätzungsweise 5 Mio. CA$ Jahresumsatz hinzugekauft, mit rund 20 % Bruttomarge.

Renommierte Analysten sehen Kurschance von 225%

Plurilock Security Inc. (WKN: A2QJ96 | SYM: 659) bietet Anlegern ein überzeugendes Risiko-Rendite-Profil und einen großartigen Einstiegspunkt in die Aktie, so die Analysten von Industrial Alliance Securities, die die Berichterstattung über das Unternehmen für Cybersicherheitslösungen mit einem "Kaufen" eingeleitet haben.

Analysten setzten ein Kursziel von 0,65 $ und begründeten es wie folgt:

"Während einige Tech-Namen zu überhöhten Zahlen gehandelt wurden, sieht Plurilock Security Inc. (WKN: A2QJ96 | SYM: 659) wie ein relatives Schnäppchen aus und wird nur mit einem gemischten EV/Umsatz-Multiple von 0,1x für 2023 gehandelt, was deutlich unter diesem liegt Value-Added-Reseller (VAR)-Peers bei 0,6x."

In ihrem Bericht hoben die Analysten die einzigartigen und kontinuierlichen Lösungen des Unternehmens für die Endpunktauthentifizierung hervor, die es Benutzern ermöglichen, Bedrohungen und nicht authentifizierte Nutzung auf ihren Endpunkten innerhalb weniger Minuten zu erkennen.

Die Analysten stellten auch fest, dass die VAR-Rollup-Strategie des Unternehmens dazu beitragen sollte, seinen Umsatz zu steigern und gleichzeitig eine lukrative Cross-Selling-Möglichkeit zu bieten, vorausgesetzt, Plurilocks Übernahme des Cybersicherheits- und Cloud-Sicherheitsanbieters CloudCodes wird abgeschlossen.

"Wir erwarten, dass diese einzigartige Cross-Selling-Möglichkeit das Umsatzwachstum der Technologiesparte des Unternehmens sowohl 2022 als auch 2023 um über 200 % ankurbeln wird", fügten die Analysten hinzu.

Laden Sie den vollständigen Analysten-Report hier herunter

Unser Fazit:

Plurilock Security: Eine der spektakulärsten Investitionen in die Cybersecurity -Zukunft

Da sich Cloud Computing schnell zu einer Industrie mit einem Wert von Hunderten von Milliarden pro Jahr entwickelt hat, sind die Verkäufe von Cloud-nativer Sicherheitssoftware (integriert in und für die Cloud) sprunghaft angestiegen.

Plurilock Security Inc. (WKN: A2QJ96 | SYM: 659) ist ein beeindruckender Softwareentwickler im Frühstadium. Das Management macht bislang einen ausgezeichneten Job und bleibt seiner Strategie treu. Da sich der Markt im Korrekturmodus befindet, haben Anleger jetzt die Möglichkeit, die günstige Bewertung auszunutzen.

Der größte Teil der Aktien liegt in festen Händen. Sichern Sie sich noch heute die wenigen frei handelbaren Aktien und profitieren Sie von einer der spektakulärsten Cybersecurity -Storys der Welt, die an der Börse noch mit nur 14 Mio. € bewertet ist!

Kaufen Sie noch heute die Aktie von Plurilock Security Inc. (WKN: A2QJ96 | SYM: 659) und sichern Sie sich die Chance auf 225% Kursgewinn!

Die Plurilock Security-Story beginnt genau….jetzt!

Spekulative Grüße

aus der Hotstock Investor Redaktion

Disclaimer

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn Media/hotstock-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen. Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko. Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Plurilock Securitys Inc. wurden Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Verfasser, Redakteur und Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien.

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken.

Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält.

Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht. Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar.

Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten. Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten die Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater.

Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt. Urheberrecht Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Media Ltd

Alexander Sippli Wenlock

Road 20-22

N1 7GU London

Kontakt:

Telefon: +44 (0)303 4234 700

E-Mail: info@hotstock-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 11194644

Aufsichtsbehörde: Companies House

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV: Alexander Sippli

Enthaltene Werte: IL0010824113,IL0010834765,US74758T3032,US68287N1000,CA72942L1031