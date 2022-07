Alternative Investment-Gruppe ergänzt Portfolio mit grüner L1-Blockchain-Architektur

Rubix Blockchain Pte Ltd (Rubix) gab heute bekannt, dass es sich eine Investition in Höhe von 100 Millionen US-Dollar von LDA Capital Ltd gesichert hat, um seinen globalen Geschäftsbetrieb auszuweiten, den Übergang zu Web3 zu unterstützen und die grüne Blockchain-Community zu vergrößern.

"Rubix ist ein Gamechanger für internationale Transaktionen. Es ist genau die Art Innovator, die wir uns als Partner wünschen", erklärte Warren P. Baker III, Managing Partner bei LDA Capital. "Die Differenzierungsmerkmale der Rubix-Blockchain bestehen in ihrem umweltfreundlichen Kryptorahmen und Fokus auf Nutzung der Web3-Technologie, um zur Lösung einiger der größten Probleme der heutigen Gesellschaft beizutragen. Es ist nicht nur eine Geldeinheit, sondern eine echte Transformation der Art und Weise, wie Online-Transaktionen verarbeitet werden."

Diese Investition wird Rubix die Optimierung seines Wachstums im Web3-Raum ermöglichen. Damit kann das Unternehmen seine Fortbildungsmöglichkeiten, die Entwicklung von Rahmenrichtlinien und den Übergang von Web2 zu Web3 fördern und damit seine Partner in die Lage versetzen, diverse Apps auf der Plattform zu bauen, darunter auch solche, die zur Lösung sozialer und umweltbezogener Probleme beitragen sollen. Die Mittel sollen ferner auch zum Ausbau des internationalen Geschäftsbetriebs verwendet werden, beispielsweise für die Einstellung von Mitarbeitern aus der ganzen Welt, um das Ökosystem von Rubix weiter auszudehnen.

"Wir sind begeistert von dieser Partnerschaft und freuen uns sehr, dass LDA Capital den Wert der Blockchain für den Aufbau von Gemeinschaften und weitere Innovation im Zuge der Evolution des Internets erkennt", so KC Reddy, Gründer und Hauptarchitekt von Rubix. "Rubix ist in erster Linie eine Gemeinschaft. Diese Investition ermöglicht uns die Vergrößerung dieser Gemeinschaft und die Ausdehnung unserer grünen Blockchain als gemeinsamer Plattform, auf der Partner eine beliebige Zahl von Lösungen bauen können. Unsere einzigartige Architektur macht Web 3 und sogar Web 5 für alle zugänglich und erreichbar, die sich der Dezentralisierung zuwenden."

Die Rubix Proofchain behebt die Mängel herkömmlicher Blockchain-Protokolle für eine kostengünstige, zuverlässige, zugängliche und grüne Kette aller globalen Transaktionen. Rubix nutzt "Proof-of-Pledge" zur Verarbeitung von Transaktionen. Dabei handelt es sich um eine saubere Alternative zu Methoden wie schürfintensivem Proof-of-Work (PoW) oder unzuverlässigem Proof-of-Stake (PoS). Mit der Proof-of-Pledge-Architektur kann jede Transaktion ohne die teuren, energieintensiven, lästigen Prozesse anderer Systeme zur Finalität gelangen.

Über Rubix Blockchain Pte Ltd: Rubix ist ein Layer-1-Blockchain-Protokoll für Peer-to-Peer-Datenübertragung und -Transaktionen. Mit Betriebsniederlassungen in Singapur, Indien, Großbritannien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und den USA ist Rubix ein internetweites Protokoll mit Null-Transaktionsgebühren, minimalen Infrastrukturkosten sowie hohen Sicherheits- und Datenschutzanforderungen. Mit weniger als 1 kWh je Transaktion weist Rubix einen sehr niedrigen Energieverbrauch im Vergleich zu allen anderen Rechennetzwerken auf. Rubix-Software steht zum kostenlosen Herunterladen auf jeden PC oder virtuellen Rechner bereit. Die Rubix-Community umfasst mehr als 12.500 Validierer. https://rubix.net/

Über LDA Capital: LDA Capital ist eine globale, alternative Investment-Gruppe mit Expertise bei grenzüberschreitenden Transaktionen weltweit. Unser Team engagiert sich insbesondere im Bereich internationaler und grenzüberschreitender Chancen und hat gemeinsam bereits mehr als 250 Transaktionen mit einem Gesamtwert von über 11 Mrd. US-Dollar im öffentlichen Sektor und im privaten mittleren Marktsegment in 43 Ländern durchgeführt. Weitere Informationen erhalten Sie unter:www.ldacap.com; Anfragen richten Sie bitte per E-Mail an: info@ldacap.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220705005821/de/

Contacts:

Caroline King

rubix@antennagroup.com