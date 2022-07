Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex ist gestern abgestürzt. Der Start war noch ordentlich. Der DAX lag leicht im Plus und näherte sich der Marke von 12.900 Punkten an. Dann rutschte er immer weiter ab. Am Ende notierte er 2,9 Prozent tiefer bei 12.401 Zählern. Marktidee: EUR/USD Der Euro hatte gegenüber dem US-Dollar im Januar 2021 ein Mehrjahreshoch ausgebildet. Seitdem geht es für die Gemeinschaftswährung nach unten. Gestern nahm die Entwicklung noch einmal Dynamik auf und der Kurs rutschte bis auf ein 20-Jahres-Tief ab. Damit rückt auch die Parität näher. Aus technischer Sicht ergibt sich auf der Unterseite eine ganze Reihe an potenziellen Kurszielen. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf