The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.07.2022
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.07.2022
ISIN Name
XS0802638642 GENERALI 12/42 FLRMTN
CH0367204986 EFIAG EMIS.U.FI. 17-22
XS1594335363 COMMONW.BK AUSTR.17/22MTN
DE000NLB0P62 NORDLB GELDM.FRN 20/17
XS1640827843 BK OF QUEENSL. 17/22 MTN
CH0326371454 SULZER 16-22
DE000DDA0PP6 DZ BANK IS.A1070
XS1644957950 WESTPAC SEC.NZ 17/22 MTN
DE000A2GSCV5 DIC ASSET AG IHS 17/22
DE000BLB6H38 BAY.LDSBK.OPF.R.817
XS1854082994 TOYOTA FIN. 18/22 MTN
XS0801202069 METRO MTN 12/22
USP0918ZAX44 BCO DAVIVIENDA 12/22 REGS
US501044DH11 KROGER CO. 17/22
XS2025469276 BMW INT. INV 19/22 MTN
DE000HSH4XU4 HCOB NVBO4/15
DE000HSH4YC0 HCOB NVBO5/15
DE000HSH4XJ7 HCOB NVBO3/15
DE000HSH4YQ0 HCOB NVBO6/15
DE000HSH4030 HCOB BON 16 15/22
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.07.2022
ISIN Name
XS0802638642 GENERALI 12/42 FLRMTN
CH0367204986 EFIAG EMIS.U.FI. 17-22
XS1594335363 COMMONW.BK AUSTR.17/22MTN
DE000NLB0P62 NORDLB GELDM.FRN 20/17
XS1640827843 BK OF QUEENSL. 17/22 MTN
CH0326371454 SULZER 16-22
DE000DDA0PP6 DZ BANK IS.A1070
XS1644957950 WESTPAC SEC.NZ 17/22 MTN
DE000A2GSCV5 DIC ASSET AG IHS 17/22
DE000BLB6H38 BAY.LDSBK.OPF.R.817
XS1854082994 TOYOTA FIN. 18/22 MTN
XS0801202069 METRO MTN 12/22
USP0918ZAX44 BCO DAVIVIENDA 12/22 REGS
US501044DH11 KROGER CO. 17/22
XS2025469276 BMW INT. INV 19/22 MTN
DE000HSH4XU4 HCOB NVBO4/15
DE000HSH4YC0 HCOB NVBO5/15
DE000HSH4XJ7 HCOB NVBO3/15
DE000HSH4YQ0 HCOB NVBO6/15
DE000HSH4030 HCOB BON 16 15/22
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