HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Aktie des Telekomunternehmens Telefonica Deutschland auf "Sell" mit einem Kursziel von 2,10 Euro belassen. Die Mehrheit der Investoren, mit denen er gesprochen habe, erwarte von Konkurrent Vodafone eher Wachstumsinvestitionen als aggressive Preisanpassungen zur Rückgewinnung von Marktanteilen, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Derweil habe der Aufbau eines eigenen Mobilfunknetzes durch den Rivalen 1&1 zwar hohe Bedeutung für Telefonica Deutschland, sei bei den Anlegern aber aktuell nicht auf dem Radar./gl/mis



ISIN: DE000A1J5RX9

