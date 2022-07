DJ Your Family Entertainment AG begrüßt die neue Staffel 5 von 'The Treflik Family" auf dem Fix&Foxi TV-Kanal

Your Family Entertainment AG begrüßt die neue Staffel 5 von "The Treflik Family" auf dem Fix&Foxi TV-Kanal

München, 06.07.2022 Your Family Entertainment AG (YFE), ein führendes Unternehmen von hochwertigen Kinder- und Jugend-Unterhaltungsprogrammen, und das Produktionsunternehmen KAZstudio S.A. setzen ihre Content-Partnerschaft für die deutschsprachigen TV-Sender der YFE fort.

Ab dem 7. Juli wird YFE nun die brandneue 5. Staffel der Serie "The Treflik Family" auf ihrem Pay-TV-Sender Fix&Foxi TV als Deutsche Pay-TV Premiere ausstrahlen. Die Serie "The Treflik Family" ist eine polnische Animation, von der jede Folge eine wichtige Botschaft trägt und Kinder an Werte wie Familienbande, Freundschaft, Respekt, Ehrlichkeit und Toleranz heranführt. Diese Stop-Motion-Serie wird mit traditioneller Puppenanimation-Technik in Kombination mit 3D- und 4K-Elementen realisiert.

Die viel gepriesene Serie von Kazstudio S.A. schildert die musikalischen Abenteuer von dem neugierigen Treflik und seiner großen vernünftigen Schwester Treflinka. Unterstützt werden sie vom "Kleinen Onkel", der mit seinen magischen Kräften den Kindern beibringt, die Welt um sie herum zu verstehen und ihnen hilft, die Probleme ihres spannenden Alltags zu lösen.

Fix&Foxi TV ist nach den bekannten Comic-Füchsen Fix und Foxi benannt, die ursprünglich von Rolf Kauka geschaffen wurden. Der preisgekrönte Sender sendet unterhaltsame und lehrreiche Programme für Kinder aller Altersgruppen und Familien. Der Sender ist bereits auf vier Kontinenten empfangbar und verdankt seinen internationalen Erfolg der abwechslungsreichen Mischung aus Zeichentrickserien und Live-Action-Sendungen. Fix&Foxi TV steht für Unterhaltung, die garantiert kindgerecht ist. Alle Sendungen sind sorgfältig ausgewählt, pädagogisch wertvoll, gewaltfrei und vermitteln positive Werte.

"Die Zusammenarbeit zwischen KAZstudio und YFE begann im Jahr 2020 und hat sich seither als perfektes Match erwiesen, da die Werte unserer Serien perfekt mit den Bedürfnissen der YFE-Sender übereinstimmen. The Treflik Family und Babies and the Bear sind einzigartig. Sie werden in Stop-Motion-Technik und als hochwertige Musicals produziert. Sie haben einen einzigartigen Charakter, weshalb die beiden Serien von der Zielgruppe geliebt werden und immer mehr an Popularität gewinnen", sagt Anna Gajlewicz, License Sales Specialist der Trefl Group. "The Treflik Family passt perfekt in das Portfolio der YFE: Es ist eine unterhaltsame und lehrreiche Kids-Marke zum Anschauen, Lesen und Mitspielen. vor allem beeindruckt mich der Produktionsaufwand von KAZstudio, der in jeder Staffel zu einem regelrecht zauberhaften Ergebnis führt - The Treflik Family ist das beste Beispiel für eine familienfreundliche und liebevolle Animation, die auch in Zukunft die Herzen der kleinen Fix&Foxi TV-Zuschauer erobern wird!" sagt Laurence Robinet, Chief Broadcast Officer der in München ansässigen Your Family Entertainment AG.

Über KAZstudio S.A. KAZstudio ist ein führendes polnisches Stop-Motion-Animationsstudio, das im Jahr 2013 gegründet wurde und spezialisiert ist auf Produktionen für Kinder und Familien. Seine Hauptproduktionen "The Treflik Family" und das Spin-off "Babies and the Bear" werden im Fernsehen und auf VOD-Plattformen auf der ganzen Welt ausgestrahlt. Derzeit arbeitet das Studio an neuen Serien und einem abendfüllenden Animationsfilm, an dem Co-Autoren von Oscar-prämierten Produktionen beteiligt sind, darunter Marek Skrobecki, Jan A. P. Kaczmarek und Phillip LaZebnik. Über Your Family Entertainment AG Das deutsche Unternehmen Your Family Entertainment AG (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV) mit Sitz in München (kurz: YFE) ist einer der führenden Produzenten und Distributoren von qualitativ hochwertigen Kinder- und Familienprogrammen. YFE besitzt und betreibt eine der größten senderunabhängigen Bibliotheken in Europa mit bekannten Titeln wie "Enid Blyton", "Fix & Foxi" und "Altair". Alle Inhalte sind lehrreich, unterhaltsam und frei von Gewalt. Darüber hinaus betreibt YFE den preisgekrönten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV" auf vier Kontinenten, den Free-TV-Sender "RiC TV", dessen internationale Pay-TV-Version "RiC.today" sowie mehrere mobile und digitale Sender weltweit. Die Your Family Entertainment AG konnte kürzlich das US-Unternehmen Genius Brands International (NASDAQ: GNUS) aus Hollywood als seinen neuen Hauptaktionär begrüßen. Genius Brands International und Your Family Entertainment AG planen eine weitreichende Zusammenarbeit, um "Content with a Purpose" einem weltweiten Publikum zugänglich zu machen.

Kontakt KAZstudio S.A. Anna Gajlewicz ul. Kontenerowa 25 81-155 Gdynia Tel.: +48 573 782 566 E-Mail: a.gajlewicz@trefl.com http://studio.trefl.com/ www.trefl.com Kontakt Your Family Entertainment AG Armin Schnell Türkenstraße 87 80799 München, Deutschland Tel.: +49 (0) 89 99 72 71-0 E-Mail: armin.schnell@yfe.tv www.yfe.tv www.rictv.de www.fixundfoxi.tv Ende der Pressemitteilung

