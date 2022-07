Die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG bewerten die beiden "laufenden" Anleihen der VERIANOS SE 2018/23 (WKN A2G8VP) und 2020/25 (WKN A254Y1) als "attraktiv" mit 4 von 5 möglichen Sternen. Beide Bonds, die sich im Kernportfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS befinden, werden somit um 0,5 Punkte schlechter bewertet als bei den letzten KFM-Analysen.

Die VERIANOS SE habe mit der seinerzeitigen Zulassung zur "großen" Kapitalverwaltungsgesellschaft einen wichtigen Schritt für ein nachhaltiges Wachstum geschaffen, so die Analysten. Mit ihren neuen Fondsprodukten erschließe sich VERIANOS auch internationale Investoren, nicht zuletzt aus ihrem exzellenten Netzwerk. Mit dem Fokus auf individuelle Investmentprodukte mit dem Eingehen von Co-Investments und anspruchsvolle Beratungs- und Finanzierungsmandate sei VERIANOS nach wie vor gut aufgestellt, allerdings seien in den aktuellen Geschäftsjahren planmäßig weniger Objekte verkauft worden, was sich auf das Ergebnis auswirke. In den nächsten Jahren erwarten die Analysten einen deutlichen Anstieg in den Erträgen aller Gebührenarten, zudem bewerten sie die Eigenkapitalquote von rund 30 % weiterhin als "komfortabel".

INFO: Die VERIANOS SE, ein an der Börse gelistetes Investment- und Beratungshaus, ...

