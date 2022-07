New York (ots/PRNewswire) -Geschäftsinhaber:innen mit Websites, die mit Wix.com erstellt wurden, können diese jetzt mit TWINT by TFTW verbinden und Echtzeittransaktionen über Banküberweisungen und traditionelle Kartenzahlungen anbieten- Wix.com (https://de.wix.com/) Ltd. (NASDAQ: WIX), eine weltweit führende SaaS-Plattform für die Erstellung, Verwaltung und den Ausbau von Online-Präsenzen, gibt heute die Partnerschaft mit der dominierenden Schweizer Zahlungsapp TWINT by TFTW (https://www.twint.ch/) bekannt. Ab sofort können Schweizer Wix-Nutzer:innen Zahlungen von ihren Kund:innen über die App, die mehr als 4 Millionen Nutzer:innen hat, akzeptieren.Wix ermöglicht es Geschäftsinhaber:innen aller Art - von Selbstständigen, Fitnesstrainer:innen, Restaurantbesitzer:innen bis hin zu Einzelhändler:innen - ihr eigenes Unternehmen zu gründen, zu verwalten und auszubauen sowie Produkte und Dienstleistungen online oder persönlich zu verkaufen. Neben dem hauseigenen Zahlungssystem "Wix Payments" verfügt Wix über Integrationen mit sowohl lokalen als auch globalen branchenführenden Zahlungsdienstleistern. Mit TWINT by TFTW baut Wix jetzt die Zahlungsmöglichkeiten der Schweizer Nutzer:innen weiter aus. Die Integration mit TWINT by TFTW ermöglicht es Unternehmer:innen, eine der beliebtesten Payment-Apps der Schweiz als bequeme und sichere Zahlungsmethode für Online- und Offline-Transaktionen anzubieten.Iskender Dirik, General Manager DACH bei Wix, erklärt: "Der E-Commerce-Markt ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Daher ist es uns wichtig, dass wir bei Wix eine Vielzahl von Zahlungslösungen anbieten, die auf die Bedürfnisse von lokalen und globalen Unternehmen zugeschnitten sind. Wir arbeiten ständig daran, den Wix-Nutzer:innen die bequemsten und innovativsten Zahlungsoptionen zu bieten, damit sie ihre Geschäfte nahtlos und effizient abwickeln können. Durch diese Partnerschaft können wir lokalen Geschäftsinhaber:innen dabei helfen, mehr Kund:innen zu erreichen, die Konversionsrate zu erhöhen und letztendlich ihren Umsatz zu steigern."Adrian Plattner, Chief Sales Officer bei TWINT, ergänzt: "Mit der Integration von TWINT als Zahlungsmethode auf Websites und Online-Shops, die mit Wix erstellt wurden, können Geschäftsinhaber:innen die Conversion Rate erhöhen, indem sie ihren Kund:innen schnelle und sichere (Sofort-)Zahlungen über die beliebteste mobile Zahlungs-App der Schweiz anbieten. Das passt perfekt zu unserem Ziel, mit TWINT das Leben unserer Nutzer:innen und Händler:innen täglich einfacher zu machen."Über Wix.com, Ltd.Wix ist eine führende Plattform zur Erstellung, Verwaltung und zum Ausbau einer digitalen Präsenz. Was 2006 als Website-Baukasten begann, ist heute eine ganzheitliche Plattform, die den Nutzer:innen Leistung, Sicherheit und eine zuverlässige Infrastruktur auf Enterprise-Niveau bietet. Wix bietet eine breite Palette an Handels- und Geschäftslösungen sowie fortschrittliche SEO- und Marketing-Tools und ermöglicht seinen Nutzer:innen die volle Kontrolle über ihre Marke, ihre Daten und die Beziehungen zu ihren Kund:innen. Mit dem Fokus auf kontinuierlicher Innovation und der Bereitstellung neuer Funktionen und Produkte kann jeder eine leistungsstarke digitale Präsenz aufbauen, um seine Träume auf Wix zu erfüllen.Mehr Informationen über Wix finden Sie auf der Presseseite (https://www.wix.com/press-room/home).Über TWINTMit TWINT bequem und sicher mit dem Smartphone bezahlen: an der Kasse im Supermarkt, im Online-Shop, beim Einkaufen im Hofladen, unter Freunden, im öffentlichen Verkehr oder beim Parkieren. Mit über vier Millionen aktiven Nutzerinnen und Nutzern ist TWINT die führende Bezahl-App der Schweiz. TWINT AG gehört den größten Schweizer Banken: BCV (Banque Cantonale Vaudoise), Credit Suisse, PostFinance, Raiffeisen, UBS, Zürcher Kantonalbank sowie SIX und Worldline.Pressekontakt:PIABO PRSarah Schrödelwix@piabo.net +49 174 176 37 38Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1853607/Wix_Ltd_TWINT_Payment_App.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/957061/Black_Wix_Logo.jpgOriginal-Content von: Wix.com Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100060427/100892192