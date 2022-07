Die Bullen geben heute bei Moderna den Ton an. Schließlich sind die Aktien aktuell rund fünf Prozent teurer als gestern. Dieser Anstieg verteuert das Papier nun auf 150,92. Können die Bullen jetzt ein Fest planen?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Moderna, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Moderna der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Moderna-Analyse einfach hier klicken.

Die mittelfristige Technik präsentiert sich durch diesen Anstieg in Bestform. Denn dieses Plus bedeutet für die Aktie einen neuen wichtigen Hochpunkt. Sofern der Tag auf diesem Niveau endet, überbietet der Wert sein Monatshoch. Dieser Hochpunkt wurde bisher bei 150,00 EUR ausgelotet. Wir können uns also auf einen packenden Zweikampf zwischen Bullen und Bären einstellen.

Der 200-Tage-Durchschnitt setzt insbesondere langfristig agierende Investoren unter Druck. Da dieser Indikator ...

Den vollständigen Artikel lesen ...