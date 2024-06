Die Aktie von Moderna hat sich in den vergangenen Monaten extrem stark entwickelt. Im 6-Monatsvergleich ist das Papier der drittstärkste Wert im Nasdaq 100. Nur Nvidia und Constellation Brands haben sich noch besser entwickelt. Zuletzt beflügelten einige positive Nachrichten. Und auch in nächster Zeit werden werden News erwartet.In den vergangenen sechs Monaten stieg die Aktie von Moderna auf US-Dollar-Basis 84,8 Prozent. Nur der Überflieger Nvidia konnte mit plus 169,5 Prozent und Constellations ...

Den vollständigen Artikel lesen ...