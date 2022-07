DGAP-News: coinIX GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Hamburg, 06. Juli 2022 - Die auf Investitionen in digitale Assets und Blockchain-Technologie spezialisierte Beteiligungsgesellschaft coinIX GmbH & Co. KGaA investiert in peaq. peaq ist ein Blockchain-basiertes Web3-Netzwerk, welches die Ökonomie der Dinge (Economy of Things, EoT) vorantreibt. Im Internet der Dinge tauschen Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Informationen aus. Sie kommunizieren miteinander, um uns das Leben zu vereinfachen. In der Ökonomie der Dinge sollen Maschinen auch Geschäfte mit anderen Maschinen abschließen können. So wird z.B. ein autonomes Fahrzeug eigenständig Parkgebühren oder Ladegebühren zahlen können. peaq stellt eine Plattform zur Verfügung, um dezentrale Anwendungen (dApps) für Fahrzeuge, Roboter und Maschinen zu entwickeln, um sie im Web3 verwalten und besitzen zu können. dApp-Ersteller und dApp-Nutzer werden in die Lage versetzt, Maschinen zu steuern und an ihnen zu verdienen. Das peaq-Netzwerk nutzt dazu Maschinen-DeFi (Dezentrale Finanzdienstleistungen) und Maschinen-NFTs, welche Maschinen-Identitäten abbilden, um Ansprüche auf Zahlungsströme zu tokenisieren und handeln zu können. peaq baut auf eine eigene Layer 1-Blockchain, welche mit dem Polkadot Ökosystem kompatibel ist. Dadurch erhält peaq Zugang zu anderen Blockchains und der Liquidität aller angeschlossenen Protokolle. Man kann also ganz einfach von einer Blockchain auf das peaq Netzwerk zugreifen und in Maschinen-NFTs investieren. Das Investment erfolgt über einen Vertrag über die Lieferung künftig entstehender PEAQ Token (SAFT - Simple Agreement for Future Token). Dieser Token wird benutzt, um Transaktionskosten zu bezahlen, Verträge auf der Blockchain (Smart Contracts) auszuführen und Maschinen-NFTs zu erstellen. Till Wendler, Co-Founder von peaq: "Die Partnerschaft mit coinIX unterstützt die innovative Technologie von peaq mit jahrelanger Erfahrung in der Technologiebranche. Im Mittelpunkt der peaq-Mission steht der Mensch und der Aufbau einer Maschinenwirtschaft, in der Menschen Maschinen besitzen, nutzen und steuern können, ohne dass Dritte eingreifen müssen. Gemeinsam mit coinIX werden wir die entscheidende, grundlegende Infrastruktur für die Ökonomie der Dinge schaffen." Susanne Fromm, CEO der coinIX: "Das Internet der Dinge ist in den letzten Jahren mit einer rasanten Geschwindigkeit gewachsen. Fast jeder hat mittlerweile smarte Geräte zu Hause. peaq ermöglicht die Weiterentwicklung hin zur Ökonomie der Dinge. peaq nutzt Blockchain-Technologie, um Sicherheit, Transparenz und Vertrauen zu schaffen und eine ganz neue Wirtschaftswelt mit zu schaffen." Pressekontakt: Susanne Fromm, CEO, sf@coinix.capital, +494035676758 Investor Relations: Felix Krekel, CFO, fk@coinix.capital, +494035676758 Über die coinIX GmbH & Co KGaA Die coinIX GmbH & Co KGaA mit Sitz in Hamburg ist eine börsengelistete Beteiligungsgesellschaft und investiert seit 2017 in das breite Spektrum der Blockchain-Innovation. Das schließt sowohl die nächste Stufe der Digitalisierung in traditionellen Branchen, als auch neue Felder wie Decentralized Finance (DeFi) oder NFT/Metaverse-Projekte mit ein. Hierbei investiert die coinIX in Eigenkapital von Startups, frühe Tokenprojekte und liquide Kryptowährungen. Sie bietet eine Aktie, die im Freiverkehr der Börse Düsseldorf gehandelt wird (WKN: A2LQ1G | ISIN: DE000A2LQ1G5 | Ticker: CXC). www.coinix.capital

